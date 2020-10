El culiacanense Kurt Schmidt dice que no se esperaba una nominación al Latin Grammy

El cantante compite por el premio a Mejor Nuevo Artista con figuras como Anuel AA, Wos, Nathy Peluso, entre otros

Leopoldo Medina

“Familia, estoy nominado a los Latin Grammy en la categoría Mejor Nuevo Artista, todavía no lo creo, gracias por creer en mi música”, fueron las palabras que el cantante sinaloense Kurt Schmidt Ramos posteó en su cuenta de Facebook, al enterarse de su nominación.

El trovador es un joven originario de Culiacán, que con sus canciones ha logrado atraer a la audiencia, gracias al romanticismo de sus letras, cantándole al amor con temas como La mujer perfecta, Roto, Sonreír, Sé fuerte corazón, entre otros. Tan solo en plataformas como YouTube rebasa los 670 mil seguidores en su canal oficial Kurt Música.

Vía telefónica, Schmidt Ramos manifestó sentirse sorprendido por la noticia, siendo su mánager el que le comentó de la nominación, aspecto que lo llenó de mucha felicidad al ver que era reconocido en esta categoría.

“Estoy muy emocionado, no me lo esperaba, me desperté hoy para continuar con la promoción de mi nuevo tema llamado Roto y veo que tenía muchas llamadas perdidas, mensajes para felicitarme, sin entender de qué se trataba, hasta que mi mánager me da la noticia, que estaba nominado a un Latin Grammy, y pues feliz de la buena vibra que la gente me está brindando a través de los mensajes y llamadas que he recibido”.

A Schmidt Ramos no le cae el 20 de lo que está pasando con su carrera musical, la cual sigue escalando peldaños, gracias a la aceptación que el público le ha brindado a su proyecto musical que presentó hace tres años.

El cantautor agregó también que esta nominación llega en un momento en el que está construyendo su vida en la música, tras presentar su primer disco en 2019, el cual fue exitoso y con el que logró cosas increíbles, como haber obtenido un disco de oro, platino, con temas que alcanzaron un doble diamante, y triple platino, oro, en otros reconocimientos.

Este tipo de situaciones, señala Kurt, lo motivan a dar el empuje necesario para preparar un segundo álbum, el cual espera sea mucho mejor que el primero, con la meta de llegar a más personas, ya que, lo que hasta el momento ha hecho, le ha dados buenos frutos.

“Yo quiero que la gente me ubique por mi música, no por una foto que haya subido a mis redes luciendo bonito. Estoy muy contento con el resultado de este proyecto musical, ya que vienen muchas cosas nuevas, mejores y que nadie se espera, y que los van a sorprender, desde colaboraciones y otras sorpresas, todo con el deseo de poner en alto a Sinaloa y a México”, resalta.

En la categoría de Nuevo Mejor Artista, Kurt compite por el Latin Grammy con artistas como Nathy Peluso, Conociendo Rusia, con el rapero argentino llamado Wos, así como con el puertorriqueño Anuel AA, esperando ser el favorecido por el público en esta categoría, el 19 de noviembre.

“Yo ya me siento un ganador, aunque sea una frase trillada, la verdad yo ya me siento tranquilo por saber que se logró esto, como si fuera ese check que me hacía falta después de mi primer disco llamado “En medio de este ruido”, con el cual se logró llegar a una nominación, creo que es el mérito más grande que puedo tener”, consideró.

Kurt comenta que su segundo disco aún no tiene nombre y para el cual sigue escribiendo canciones, buscando agregar 10 temas, todos de su autoría; ya lleva grabados seis de ellos.

Ver esta publicación en Instagram 22 horas para el estreno de ROTO 💔 Una publicación compartida de KURT (@kurtmusica) el 17 Ago, 2020 a las 7:01 PDT

PANDEMIA, ENTRE FELICIDAD Y ANGUSTIA

Pese a la pandemia, Schmidt Ramos destacó que su carrera musical la ha vivido de manera tranquila, con momentos felices, tristes, de angustia; pero pese a eso, no ha dejado de ver lo positivo, esperando lleguen los resultados de su trabajo diario.

“Mis sueños en la música se han cumplido, los estoy cumpliendo, porque jamás imaginé cantar a lado de Luis Fonsi, así como con Tony Torres, con Los Claxons, con Alex Ferreira... En serio que ha sido un sueño y esta nominación se la dedico a toda mi gente en Culiacán, a todos los que han confiado en mí, en mi música”.

ENTREGA

Los Latin Grammy 2020 se entregarán en Miami, el 19 de noviembre.