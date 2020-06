El descontrol de la gente en Altata asusta a restauranteros en nueva normalidad

Por lo ocurrido el fin de semana en el puerto de Navolato, se dictaron algunas nuevas medidas, pero todavía habrá actividad turística

José Abraham Sanz

En el Muelle 33, los propietarios de los restaurantes de mariscos en la bahía de Altata coinciden en que vender al 40 por ciento en la nueva normalidad es mejor que nada.

Sin embargo, lo ocurrido el domingo, cuando miles de personas se avocaron a las playas sin guardar sana distancia y evidenciaron el descontrol de la masa en momento difícil de seguridad sanitaria, les asustó tanto por la propagación de la pandemia, como de la posibilidad de que la autoridad pueda volver a cerrar los negocios.

“Por parte de nosotros, a lo que sí teníamos miedo es que nos fueran a cerrar otra vez el malecón, pero el Alcalde lo que me dijo es que van a tomar nuevas medidas y restricciones”, explicó Natalia Hernández, la representante del Muelle 33.

Comentó que el Malecón de la bahía estará abierto de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas, y el sábado y domingo de 08:00 a 19:00 horas.

Pero además, el punto de control en Bariometo II, a menos de dos kilómetros de la entrada del Malecón, tendrá acceso restringido para después de las 19:00 horas.

“Dijo el Presidente Municipal que era una medida para poder sacar a todos a las ocho, porque si no, no se dan abasto, como lo que pasó el domingo y la playas estrictamente van a estar cerradas otra vez, porque fue ahí más en donde se dio la aglomeración”, agregó la líder.

Este domingo, las redes sociales denunciaron cómo unas ocho mil personas abarrotaron las playas de Altata en momentos en que la pandemia aún maltrata al estado; el lunes, en la última actualización de la Secretaría de Salud estatal, el número histórico de infectados en el estado desde el 28 de febrero es de 8 mil 132, con 275 activos de Culiacán y 12 en Navolato, los principales lugares de donde proviene el turismo que visita Altata.

Culiacán es el lugar más azotado por el virus, con 516 muertes, y Navolato es el quinto lugar con 47.

Hernández confirmó que la noticia del desorden por los visitantes en las playas les preocupó, tanto por la pandemia como por el posible castigo.

“O sea, nos dieron permiso de vender en comedor con límites y demás, pero todo depende a que no se aglomeren las personas, la verdad en los restaurantes, bueno yo te lo puedo decir por mí, que no se me llenó a mi capacidad al 40 por ciento, sigo teniendo todavía mucha venta a domicilio y ordene y recoja, por eso es que el Presidente Municipal desde un principio tenía cierta duda, esa limitante de abrirnos o no el malecón, porque a la mayoría lo que les gusta es quedarse en el malecón”, explicó.

Los restaurantes del Muelle 33, un complejo inaugurado por el Gobernador Mario López Valdez a mitad de su sexenio, son 33, y Natalia asegura que después de la cuarentena y las restricciones en lugares de conglomeración, han regresado el 90 por ciento, mientras que los restaurantes ubicados por el malecón abrieron en un 80 por ciento del total.

- ¿Y a ustedes les ha funcionado el esquema en esta nueva normalidad, con todo y restricciones?

La verdad sí, o sea, de no tener ningún ingreso, como estábamos, porque tú sabes que el servicio a domicilio acá no es mucho, a estar vendiendo así del 40 por ciento, si está mucho mejor así

"Nada más sí nos pegamos un sustito el fin de semana, porque sí se miraba mucha gente andando... ya se dieron cuenta que no hay control.