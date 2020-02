El diseÃ±ador Jens Nygaard, creador del famoso muÃ±eco de Lego, muere a los 78 aÃ±os

Ciudad de México, 22 febrero (SinEmbargo).- Este fin de semana falleció quien fuera el diseñador del muñeco de Lego, Jens Nygaard Knudsen, a los 78 años debido a complicaciones médicas.

De acuerdo con los primero informes, el diseñador que trabajó en lego de 1968 al 2000, falleció a causa de una esclerosis lateral amiotrófica luego de una semana de internamiento en un centro hospitalario.

Niels Milan Pederson, ex colega suyo fue quien dió la noticia.

“Su imaginación era fantástica. Su cerebro era como un huracán, tenía tantas ideas”, señaló Pederson al recordar que fue Jens quien trabajó en la figurilla con brazos y piernas movibles, hasta que salió al mercado en 1978.

Ejecutivos de la firma lamentaron el hecho, “Sin él, nunca hubiera estado inspirado para hacer las cosas que hago hoy…Que legado tan increíble deja atrás”, señaló Matthew Ashton, diseñador VP de Lego , en su cuenta de Twitter.

Honestly, on reflection it is such an honour that this little piece of toy history is now under the care of myself & the @LEGO_Group Design team . I promise as long as my #LEGO career lasts, I will protect, care and nuture this little fella/gal! Thank you Jens for #LEGOMinifigure https://t.co/Rne9pmLc7H