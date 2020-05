El escritor Stephen King se deshace en elogios con la cuarta temporada de La Casa de Papel

Ciudad de México (SinEmbargo).- El escritor estadounidense Stephen King se declaró hace un año fan incondicional de La Casa de Papel, después de que Netflix adquiriera los derechos de la ficción de Álex Pina y se convirtiera en un auténtico fenómeno mundial.

Ahora, el “Maestro del Terror”, con permiso de Edgar Allan Poe y H.P.Lovecraft, ha vuelto a reafirmar su fascinación por la serie española y se ha deshecho en elogios ante su cuarta temporada, estrenada durante el pasado mes de marzo.

Stephen siempre ha mostrado su admiración por la serie y hace un manifestó a través de sus redes sociales su gusto por la tercera temporada de la ficción, además compartió una imagen con todos sus seguidores luciendo la máscara de Dalí con la que comenten sus atracos los protagonistas de la serie y adjuntó el siguiente mensaje: “¿Recordáis ‘Money Heist’ (‘La Casa de Papel’ en su versión internacional), de Netflix? Genial, ¿verdad? Los chicos me han enviado parte del botín. En la temporada 2, estaré apoyando a Boston… Y mi cómplice enmascarado será ‘Thing of Evil’ (‘La cosa del mal’)”, escribió en Twitter.

Remember MONEY HEIST, on Netflix? Cool, right? The guys sent me some swag. In Season 2, I'll be rooting for Boston...and for my masked accomplice, the Thing of Evil. pic.twitter.com/wbVaFGl7lv