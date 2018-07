El Fanático - Noroeste

COLUMNA

El Fanático

Posibilidades

Gerardo Osornio

DATO DEL DÍA. El mundo del cine y la música suele tener muchos aficionados al automovilismo, como fue el caso de los ya fallecidos, músico y actor respectivamente, George Harrison y Paul Newman; el ex Beatle era un asiduo visitante a las carreras de Fórmula Uno y amigo de personajes como Bernie Ecclestone y Jackie Stewart, mientras el famoso actor norteamericano llegó a correr autos y a ser dueño de un equipo de la Indycar.

LeBRON EN LA. Desde que se hizo oficial la firma de LeBron James con los Lakers de Los Ángeles, mucho se ha especulado si fue o no una buen decisión de parte del jugador (nadie duda de lo hecho por el equipo) o si debió mejor elegir otro destino, especulaciones que se generan a partir de la cantidad de distractores que tendrá en la urbe californiana, que no tuvo tanto en Miami y menos en Cleveland, y si esto afectará o no a su nivel de juego.

Obvio que no soy adivino y no puedo saber ni siquiera qué pasará dentro de una hora o mucho menos, no tengo el don (qué más quisiera yo) que hoy tienen de pronto millones de mexicanos que auguran, sin el más mínimo ápice de duda, un desastre nacional con el gobierno federal recientemente electo, pero sí puedo pensar en una posibilidad potencialmente probable y es que James no se irá a pique, sino todo lo contrario.

Considero que eso puede pasar porque ha dejado bien claro que es un profesional donde sea, lo hizo bien en Miami y lo mismo en su estado natal con los Cavaliers, no ganó todo, pero casi, y puso en el mapa a las dos franquicias, y hay oro factor, sigue con hambre de campeonatos y quizá la metrópoli angelina será su último destino antes del retiro y ahí puede conseguir más de lo hecho, al menos creo, un par de títulos más que no le estorbarán.

Hará más publicidad y en consecuencia dinero, mucho, será más mediático y por ende más criticado y alabado, se relacionará con gente famosa muchas veces y en más de una ocasión lo veremos involucrado para bien o para mal en escandalitos hollywoodenses, pero no creo que su juego decaiga más allá de lo normal por el paso del tiempo, pero creo sí lo veremos en finales de nuevo y con un equipo alrededor a su medida.

MEDIA TEMPORADA. La Fórmula Uno este año tendrá 21 eventos y se han corrido 10, de los once restantes los cuatro siguientes con todavía dentro del Viejo Continente en lo que se conoce como la “Temporada Europea”, luego vendrá el tour por Europa del Este, específicamente Rusia, tres eventos en nuestro continente, incluyendo la visita a México, y carreras en Oriente y Medio Oriente, una segunda parte muy prometedora.

Hasta hoy hemos tenido cuatro ganadores diferentes, un piloto de Mercedes, uno de Ferrari y dos de Red Bull, que se han dividido los triunfos así: el alemán Sebastián Vettel , del equipo italiano señalado, cuatro, el inglés Lewis Hamilton tres, con el equipo alemán citado, el australiano Ricciardo y Jos Verstappen, ambos de la escudería austriaca del toro, dos y uno respectivamente.

Algunos creen que los finlandeses Raikkonen y Bottas, merecen tener un triunfo cada uno al menos, pero en el primero difiero, siempre ha sido un escudero y ésa es su función al lado de Vettel, aunque creo el otro pudo y puede ganar; pienso que queda una estupenda segunda parte de temporada de F-1. Lo espero en www.el-fanatico.com y aquí el martes. Gracias.