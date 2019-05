El final inesperado de Game of Thrones deja un corazÃ³n partido. O quizÃ¡s millones (SPOILER ALERT)

El final inesperado de Game of Thrones deja un corazón partido. O quizás millones (SPOILER ALERT)

Ciudad de México (SinEmbargo).- La serie que unió a más de 200 países en todos los continentes y que mantuvo a la expectativa a millones de personas ha llegado a su fin. Fue un final sorprendente e inesperado, y tal vez no sea el más popular. Todavía no reposa el último episodio en las manos de los críticos y es difícil saber su veredicto, pero Game of Thrones logró su objetivo para HBO, que logró romper todos los récords y dejar muy alta la vara para lo que venga con el streaming.

La serie tuvo ocho temporadas de una gran tensión. Durante las siete primeras logró mantener a grandes personajes y los colocó hasta el octavo con vida –en un mundo cruel que descabeza a los perdedores–, en un reacomodo de fuerzas y tensión que se tuvo que resolver en una temporada más corta. Y al final, productores y escritores de Game of Thrones tuvieron que escoger a alguien para el Trono de Hierro. Pero no fue Daenerys Targaryen, quien parecía merecerlo. Esto último, probablemente, le parte en dos el corazón a millones. La misma “Dani” terminó la serie con el corazón partido.

Para algunos críticos, la última temporada se apresuró en alcanzar conclusiones. La esperada guerra contra el Rey de la Noche y su ejército de muertos duró un capitulo. La caída de Desembarco del Rey duró otro capítulo. Y el desenlace se resolvió de una manera abrupta, premiando a los vencedores pero quizás no a los favoritos.

Hay un dragón perdido con el cuerpo de su reina. Sansa Stark gobierna el norte. Arya se ha ido a tierras desconocidas. Los amantes eternos, Cersei y Jamie Lannister, han muerto. Tyrion es otra vez la mano derecha del rey.

El último capítulo dado pie a un fuerte debate que seguramente continuará en la semana y meses por venir. ¿Era el mejor final, acabar con la indiscutible favorita para los siete reinos?

El mundo que construyó George R.R. Martin se sigue moviendo. Hay seguramente programado un nuevo tramo en esta historia y es probable, debido a su éxito, que la precuela sea lo primero que HBO experimente. Queda la sensación de que los escritores de la serie para televisión tienen una espada demasiado caliente: la audiencia debe entender que no debe enamorarse de nadie, incluida Daenerys Targaryen, o terminarán con el corazón partido. Como ella.

Bran Stark se montó a la cresta entre los favoritos para el Trono de Hierro, que ahora es inexistente. Pero sin duda Daenerys Targaryen, al menos es lo que se construyó la serie, era quien realmente lo merecía.

ÉXITO GLOBAL

Game of Thrones se despidió de su público a nivel mundial siendo la serie más galardonada de la historia de la televisión y con grandes números en su audiencia que siempre fueron en aumento a partir del 17 de abril de 2011, su primer capítulo.

La serie se convirtió en el programa con mayor licencia en la historia de HBO. Desde 207 países y territorios donde fue transmitida la producción, se vió morir a más de 150 mil personajes en pantalla.

A través de 8 temporadas, filmadas en diez países –Irlanda del Norte, República de Irlanda, Marruecos, Malta, España, Croacia, Islandia, Estados Unidos, Canadá y Escocia– se pudo disfrutar de grandes escenarios que fungían como sedes de los Siete Reinos: Winterfell, Castle Black, High Hall of the Eyrie, Sky Cells in the Eyrie, Hall of Faces, House of Black and White, The Great Sept of Baelor, la Gran Pirámide de la Sala del Trono de Meereen y, claro, la icónica Sala del Trono del Desembarco del Rey.

Pensar en los números que rodean a Game of Thrones conlleva a imaginarse el gran trabajo de la producción de la serie, pues para su realización se contó con la participación de 12 mil 986 extras sólo en Irlanda del Norte y 2 mil más miembros de la tripulación de l a misma nación. Más un total de 105 mil 846 días para extras en todas las temporadas y países.

Y ni imaginarse el equipo de armas, pues para crear todas las grandes batallas y los duelos, la producción de GOT tuvo que utilizar 3 mil 748 libras de caucho y 1.5 toneladas de metal para armería, con mil 300 escudos creados.

Sin mencionar que para llevar al espectador a esa época tuvo que hacerse todo un inventario de: 52 mil sacos de papel nieve; 163 toneladas de propano; 3 mil efectos pirotécnicos; 4 mil galones de sangre artificial; 20 mil 907 velas; 25 millas de cuerda; 22 mil 966 pies de tela de algodón encerado para hacer más de 330 tiendas de campaña; y 50 millas de tela para disfraces. Según cifras reveladas por HBO.

Además, fueron requeridas 745 millas de madera reutilizada; 60 mil hojas de contrachapado; 20 millones de tornillos y pernos; 65 mil sacos de yeso; mil 320 galones de pegamento para madera; mil 200 bloques de poliestireno; mil hojas de tablero de fuego; más de mil millas de cable; y 120 cargas de semirremolques de vigas recuperadas de almacenes y graneros de toda Europa.

Pero, claro, ¿qué sería de los escenarios sin la caracterización de sus personajes? La producción de la serie necesitó de 12 mil 137 pelucas y postizos. HBO explica que tan sólo la peluca de Daenerys fue un trabajo de más de dos meses de pruebas.

Sin duda, el equipo detrás de la serie se lleva las palmas, pues además de todo lo mencionado tuvo que organizarse para solicitar 19 mil 722 documentos de viaje para transportarse a las sedes de grabación, donde a lo largo de las 8 temporadas tuvo que hacer la renta de 68 mil 143 habitaciones de hotel.

El recuerdo de la serie no sólo quedará en las millones de personas que sumaron tan sólo en Estados Unidos 9.3 millones de espectadores para la primera temporada; 11.6 para la segunda; la tercera sumó 14.4; la cuarta, 19.1; la quinta ya duplicaba la primera con 20.2; para la seis, 25.7; y la siete 32.8.

El recuerdo además queda grabado en 1.4 millones de fotos tomadas por Helen Sloan en todas las temporadas.

Game of Thrones dijo adiós este domingo, y se va con las manos llenas de 47 premios Emmy, de las 132 nominaciones que tuvo; un Globo de Oro, de las siete candidaturas por las peleaba; siete victorias de los 18 nominaciones; 17 nominaciones al premio Critics ‘Choice y una victoria; y siete premios de la AFI.