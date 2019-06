El Flaco deja a Banda Los Recoditos

Luis Ángel Franco sale de la agrupación a la que perteneció por más de tres lustros; en un año lanzará su carrera como solista

Fernando Espinoza

Luis Ángel Franco “El Flaco”, ex vocalista de Los Recoditos.

MAZATLÁN._ A pesar de que ya se había anunciado que Luis Ángel Franco “El Flaco” saldría de Banda Los Recoditos, no fue sino hasta este fin de semana que la agrupación se presentó sin el cantante en sus conciertos ofrecidos en los Estados Unidos y, aunque él no ha expresado su sentir, sus compañeros le dedicaron unas emotivas palabras.

“Esta noche es algo especial para La Banda Los Recoditos y todos sus integrantes. Como se pueden dar cuenta, nuestro compañero Luis Ángel, ya no está. La neta sentimos bien gacho que ya no esté con nosotros porque perteneció a la banda durante 16 años y nos sentimos agüitadones, pero a la vez nos sentimos muy felices porque él decide emprender algo bueno para él, lo cual nosotros apoyamos de todo corazón, esperamos que la gente también lo apoye; ahora en su carrera como solista vienen cosas maravillosas para ‘El Flaco’, esperando que ustedes lo apoyen y que no se olviden de nosotros que aquí vamos a estar para ustedes", dijo Samuel Sarmiento, durante su presentación en Estados Unidos.

"Vamos a estar haciendo música con todo el amor del mundo, especialmente y pensando para ustedes”.

El Flaco duró 16 años cantando con Los Recoditos, juntos llevaron al éxito temas como “Tres recuerdos”, “Vino tinto”, “No le hago falta”, “Ando bien pedo” y “Mi último deseo”, es esta última quizá la que más le ha dado popularidad al cantante mazatleco.

Aunque Franco pretende iniciar una carrera como solista, tendrá que esperarse al menos un año para materializar este proyecto, pues el contrato que tiene con Banda El Recodo así lo estipula.