El Gobernador convirtiÃ³ el proceso de designaciÃ³n del Ismujeres en una simulaciÃ³n: Red de Mujeres AnticorrupciÃ³n

El Gobernador convirtió el proceso de designación del Ismujeres en una simulación: Red de Mujeres Anticorrupción

Las integrantes de este colectivo que está integrado por mujeres periodistas, activistas, catedráticas e investigadoras subrayaron que Eva Joaquina Guerrero Ríos no es el perfil idóneo para ocupar la dirección del Instituto Sinaloense de las mujeres

Antonio Olazábal

18/03/2020 | 12:01 AM

CULIACÁN._ Quirino Ordaz Coppel convirtió el proceso de designación de la nueva titular del Instituto Sinaloense de las Mujeres en una simulación, acusó la Red de Mujeres Anticorrupción.

Este colectivo lo integran periodistas, activistas, catedráticas e investigadoras, mujeres que subrayaron que Eva Joaquina Guerrero Ríos no es el perfil idóneo para dirigir el Ismujeres, además de que no se evaluó como eran debido todos los perfiles.

Conzuelo Gutiérrez Gutiérrez, presidenta del Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses, criticó al Gobernador por la falta de transparencia en el proceso.

Afirmó que convirtió algo que se miraba como meramente ciudadano, ya que había 20 aspirantes, muchas de ellas viniendo de la sociedad civil organizada, en un proceso completamente simulado.

"Esperando que este proceso se diera con la mayor transparencia, muchas mujeres acudieron a esta convocatoria pensando que habría una contienda igualitaria, sin embargo las participantes no pudieron tener acceso a este proceso", mencionó.

"¿Qué significa esto? Que el Gobernador sí abrió la convocatoria y esto se convirtió en una simulación, puesto que nadie conoció cómo se evaluó cada una de las participantes...el Gobernador no transparentó el procedimiento completo", añadió.

La activista lamentó que Ordaz Coppel cayera en las prácticas de siempre, por lo que pidió ahora al Congreso del Estado que corrija el error cometido por el representante del Ejecutivo estatal reiniciando el proceso de análisis de perfiles de nueva cuenta.

"Si tuvo la oportunidad, y no lo hizo, y decidió hacerlo bajo las prácticas de siempre, opacas, pues ahora al Gobierno del Estado le estamos pidiendo, solicitando al Congreso del Estado, que enmiende este error del Gobernador, porque las mujeres no estamos dispuestas a seguir aceptando personas o perfiles no idóneos", explicó.

"Estamos exigiendo que el Congreso regrese los expedientes para que se reponga en la fase de evaluación y análisis, análisis de los 20 expedientes, y que abra estos expedientes a la ciudadanía y nos pueda decir precisamente la matriz bajo la cual se está evaluando a cada una de ellas", agregó.

Por su parte Lizbeth García, académica, subrayó que el proceso dejó mucho qué desear, y dejó en claro que el perfil de Eva Joaquina Guerrero Ríos no es el idóneo para ocupar la dirección del Ismujeres.

"Por respeto a las 19 candidatas inscritas y también por respeto a la sociedad entera, porque yo creo que ya tenemos que avanzar y dejar de tener gente sin perfil en puestos claves como es el Instituto Sinaloense de las mujeres", expresó.

"Lo que queremos que quede claro es que no estamos de acuerdo con el procedimiento que se llevó a cabo para la designación que hace el Gobernador".

--¿Qué le faltó al procedimiento?

Transparencia.