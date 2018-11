El Gobernador que sacude el gabinete

De acuerdo con analistas políticos, el Mandatario estatal está labrando un camino para el PRI desde el Gobierno del Estado

Karen Bravo

Desde el inicio de su administración Quirino Ordaz Coppel ha realizado aproximadamente 40 cambios de funcionarios en su gabinete, incluyendo enroques en distintas Secretarías.

El movimiento de funcionarios se intensificó tras la derrota del PRI en las elecciones del 1 de julio. Solo nueve días después de las votaciones, Jesús Valdés y Álvaro Ruelas Echave, ambos candidatos perdedores por las alcaldías de Culiacán y Ahome respectivamente, fueron los primeros nombramientos tras la jornada electoral.

Los cambios en el gabinete han sido constantes desde el mes de julio, y Ordaz Coppel ha reiterado que continuarán si no "dan el ancho" los funcionarios.

Ernesto Hernández Norzagaray, analista político, planteó que los cambios en el gabinete de Quirino Ordaz podrían responder a que el PRI llegue en mejores condiciones a las próximas elecciones después del "tsunami" de Morena en la votaciones del 1 de julio.

"A lo mejor hay un lineamiento del CEN del PRI nacional, que tiene como objetivo prepararse para las próximas batallas políticas, ya que el 'tsunami' no es garantía que vaya a repetirse en el 2021 y por lo tanto donde el PRI gobierna se buscará tener figuras del priísmo que haga toda la labor y operación para llegar a mejores condiciones a la próxima elección", opinó.

Aunque los funcionarios que iniciaron en el gabinete de Ordaz Coppel estaban preparados, les había faltado cercanía social, señaló el analista.

"He escuchado por ahí que son funcionarios de gabinete, que no se ensuciaban los zapatos y que por lo tanto no era talante del Gobernador que tenemos, que pocas veces lo encuentra uno ahí en las oficinas ejecutivas, él anda por todo el estado", agregó el analista político.

La rotación de personal en las secretarías no es en función de la preparación que tengan los nuevos titulares, sino en la funcionalidad que quieren darle a las instituciones, señaló Hernández Norzagaray.

"Lo que menos interesa son los conocimientos que tenga, sino el uso de la dependencia para la operación política", subrayó.

En los cambios que ha realizado Quirino existen enroques como el de Homobono Rosas Corrales, quien ha ocupado tres puestos en el gabinete, Coordinador de Asesores del Gobernador, Subsecretario de Educación Básica y Subsecretario de Educación Media Superior y Superior.

Álvaro Ruelas Echave, ha estado al frente de dos secretarías, Desarrollo Sustentable y, recientemente nombrado, Desarrollo Social.

Además, existe el caso de Jesús Valdés Palazuelos, quien asumió el cargo de Secretario de Agricultura y Ganadería, presentó su renuncia para postularse como candidato único a la dirigencia del PRI; mientras que el ex presidente del mismo partido, Carlos Gandarilla fue nombrado Secretario de Desarrollo Sustentable.

Roberto Soltero Acuña, coincidió que los cambios son con miras al siguiente proceso político, para facilitarle el camino al PRI.

"De cierta manera está preparando todo el andamiaje político, por eso también se decide cambiar la dirigencia del PRI en el estado", comentó.

"El más evidente de los fracasos fue el de Carlos Gandarilla, quien además del 'tsunami' que pasó en todo el país afectó los planes de trabajo del PRI en Sinaloa y eso llevó a Quirino a cambiar todo, es decir, a tener baraja nueva para proyectar los cambios que vienen relacionados con la sucesión gubernamental", opinó.

Tras su Segundo Informe de Gobierno, Ordaz Coppel señaló que es constante la evaluación de su gabinete y que no se "tentará el corazón" para hacer cambios cuando sea necesario.

"En la mente del Gobernador está trabajando, haciendo lo suyo para la sucesión, pensando, según él, él está preparando el andamiaje pensando perfectamente de que el PRI está en la lona, de que el PRI tendrá que aprender a ser oposición en los principales ayuntamientos del Estado, y en el Congreso del Estado", expresó Soltero Acuña.