El Gran Premio 1000 de la F1 es para el británico Lewis Hamilton

SHANGHAI._ El británico Lewis Hamilton (Mercedes) ganó este domingo el Gran Premio de China de Fórmula 1, el número 1000 de la máxima categoría del automovilismo, y pasó a encabezar la clasificación del campeonato mundial de pilotos, tras una carrera en la que la estrategia adoptada por Ferrari provocó la polémica del día.

Hamilton ganó la carrera número mil de Fórmula 1, delante de su compañero de escudería, el finlandés Valtteri Bottas, que partió de la 'pole position', y del alemán Sebastian Vettel (Ferrari).

Es el tercer doblete de Mercedes en otras tantas carreras en lo que va de temporada: el finlandés superó al británico en el Gran Premio de Australia, mientras que Hamilton venció a Bottas en Baréin y Shanghai. Una hazaña así no se veía en Fórmula 1 desde lo conseguido por el team Williams en 1992.

Tras este resultado en la carrera 1000 de la Fórmula 1, Hamilton toma la cabeza provisional del campeonato con 68 puntos, seis más que su compañero de escudería.

El holandés Max Verstappen (Red Bull), el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el francés Pierre Gasly (Red Bull) se clasificaron respectivamente cuarto, quinto y sexto. Gasly sumó además el punto de la vuelta rápida en carrera.

Verstappen es tercero en la clasificación provisional del Mundial con 39 puntos, superando por 2 y 3 puntos respectivamente a los pilotos de Ferrari, Vettel y Leclerc.

En la clasificación de constructores, la diferencia no deja de crecer entre las Flechas de Plata y la Scuderia, que parecía favorita antes de comenzar la temporada después de sus buenos ensayos invernales: la marca alemana ya aventaja en 57 puntos a la italiana.

⭐️⭐️ Today’s #ChineseGP result marks the 90th win for @mercedesbenz in @f1. An incredible milestone on this inspiring journey! 🙌#DrivenByEachOther pic.twitter.com/erxXEK0Uej