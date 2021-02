En redes sociales

El increíble cambio de imagen de Rebel Wilson tras bajar más de 30 kilos de peso

La actriz impactó en redes sociales al mostrar su renovada figura y estilo

Noroeste / Redacción

Con la actitud arrolladora que la caracteriza, pero con 30 kilogramos menos, así es como la actriz Rebel Wilson ha impactado en sus redes sociales, donde desde hace unos meses se ha dejado ver con una figura renovada, con la intención de darse el cariño que no se ha dado durante los últimos 20 años de su vida.

Con una sonrisa de oreja a oreja y una ajustada falda de cuero, la actriz cómica acaparó la mirada de sus casi 9.6 millones de seguidores en Instagram hace unos días, pero ésta es sólo una de las tantas impresionantes imágenes que ha compartido desde que decidió que este era “el año de la salud”, y por ende, bajar drásticamente de peso.

La famosa de 40 años ha evidenciado en más de una publicación su cambio físico, y es que ha perdido alrededor de 30 kilogramos gracias a su esfuerzo y constancia.

Fue a finales del año pasado cuando rompió el silencio sobre su disminución de tallas. La protagonista de Maestras del Engaño, Damas en Guerra o Como ser soltera, confesó que se había alejado considerablemente de las calorías y se sometía a largas jornadas de ejercicio.

Añadió que alcanzó los 75 kilogramos de peso y por esta razón debería adoptar un nuevo régimen para conservar el logro: “Hacía una fase de mantenimiento, y probablemente tenga alrededor de 2000/2500 porque hago ejercicio como una bestia”.

Rebel comentó que su cambio lo ha conseguido bajo la instrucción de Vivamayr, un centro médico de lujo y retiro holístico en el lago Altaussee, Austria.

La actriz llegó a este impresionante cambio físico tras comprender que no se había querido lo suficiente y en el que denominó “el año de la salud” adoptó un estilo de vida mucho más saludable que contempla un régimen alimenticio y una rutina de ejercicio adecuados para su cuerpo.

“No me estaba queriendo de la forma apropiada para una chica de 20 años. Y he estado así desde los 20 hasta los 40. Estamos hablando de dos décadas... Cuando lo analizo ahora, la verdad es que me parece muy triste, el no quererte y cuidarte como debes durante esos años tan importantes”, declaró hace unas semanas al podcast Straight Talking.

Además en una entrevista para People reveló lo mala que era su alimentación hace casi un año, cuando inició su nuevo régimen. “Antes probablemente comía 3000 calorías la mayoría de los días, y como normalmente eran carbohidratos, todavía tenía hambre”, comentó para la revista norteamericana.

“Entonces, realmente cambié a una dieta alta en proteínas, lo cual es un desafío porque no solía comer mucha carne... Como pescado, salmón y pechuga de pollo”, explicó.

En la charla con la publicación, Rebel destacó que de vez en cuando se da sus gustos y se permite comer algo no tan saludable, por lo que en más de una ocasión disfrutará de una hamburguesa y unas papas fritas.

Pero esta decisión de bajar de peso contrasta con lo que declaró hace unos años, cuando afirmó que su incremento de peso obedeció a la idea de obtener el aprecio de su público.

En 2016, la actriz australiana admitió con The Telegraph que su carrera despegó cuando decidió subir más de peso para caerle mejor al público.

“Recuerdo que pensé: ‘Seguro es porque es más gorda’, y luego, no sé si con plena conciencia, me pregunté: ‘¿Cómo puedo ser más divertida? tal vez si fuese un poco más gorda’. Y de repente engordé, y estoy haciendo comedia”, detalló Wilson.

La estrella reconoció que su físico la ayudó a avanzar en la industria. “Pienso que mi talla es una ventaja, mientras que tantas mujeres lo ven como una desventaja”, aseguró.

La arrolladora imagen de la estrella australina sobresale ahora que está disfrutando de las mieles de la soltería, ya que hace unas semanas confirmó que se separó del heredero multimillonario de Anheuser-Busch, Jacob Busch, de 29 años.

Informó Infobae.