El INE prohibe a AMLO hablar de financiamiento a TV y radio, los partidos, alianzas, encuestas…

Sinembargo.MX

16/01/2021 | 01:39 AM

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador no podrá pronunciarse sobre el proceso electoral de 2021 durante sus conferencias matutinas, de acuerdo con lo que aprobó hoy el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

Con 9 votos a favor y 2 en contra, el INE avaló ordenar al Jefe del Ejecutivo, así como a gobernadores y funcionarios, abstenerse de opinar sobre las elecciones en sus actos públicos.

El presidente del órgano electoral, Lorenzo Córdova, defendió que la prohibición de pronunciarse a favor o en contra de algún contendiente la establece la Constitución, que obliga a las y los funcionarios a apegarse al principio de imparcialidad.

El Consejero Ciro Murayama aclaró que el INE no debatió si las conferencias mañaneras deben o no transmitirse íntegras, pero sí discutió sobre los temas que se tratan en ellas; en ese sentido dijo que el INE avaló las prohibiciones para no afectar la equidad electoral

Recordó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pidió al INE fijar parámetros para evitar una afectación a la equidad e imparcialidad de las elecciones por los dichos en las conferencias matutinas del Presidente.

El proyecto aprobado propone que el López Obrador y los servidores públicos eviten formular posicionamientos, expresiones o valoraciones que puedan ser favorables o adversas respecto a cualquier actor político electoral tanto en el ámbito local como en el federal.

“Han de abstenerse de abordar temas relacionados con el ejercicio de las prerrogativas de los partidos políticos, financiamiento público y acceso a radio y televisión, vida interna de los partidos políticos, nacionales y locales;candidaturas de partidos políticos e independientes [registro, postulación, entre otros]; cargos de elección federal y local; etapas del proceso electoral; frentes coaliciones, fusiones, alianzas nacionales o locales; plataformas electorales, campañas, estrategias electorales de cualquier fuerza política, así como encuestas de intención de voto o preferencias electorales”, señala el proyecto aprobado esta tarde.

Previamente, Morena denunció a Lorenzo Córdova y al Consejero Ciro Murayama ante la Contraloría interna del INE por difundir información que deberían resguardar y por prejuzgar sobre la transmisión integra de las conferencias matutinas del Presidente López Obrador.

Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el órgano electoral, consideró durante la sesión virtual que el INE busca censurar al Presidente de la República.

"A esa cofradía que pretende censurar al presidente de la República, hoy les decimos: ustedes no son la democracia, la democracia es a pesar de ustedes":@Sergeluna_S en la sesión del @INEMexico — Morena (@PartidoMorenaMx) January 16, 2021

“A esa cofradía que pretende censurar al presidente de la República, hoy les decimos: ustedes no son la democracia, la democracia es a pesar de ustedes”,expuso.

Este lunes, Lorenzo Córdova adelantó que la transmisión íntegra de las conferencias matutinas del Presidente López Obrador podría suspenderse durante abril y mayo por el desarrollo de las campañas electorales.

“Las conferencias mañaneras del Presidente de la República, se asume, son un espacio no sólo de información, sino también de promoción de sus logros de Gobierno. Su transmisión íntegra es considerada como propaganda gubernamental”, dijo durante su participación en la conversación virtual Las redes del Odio en México, organizado por el Colegio de México.

Posteriormente, López Obrador aseguró que las mañaneras no constituyen acciones de propaganda.

“Lo único que puedo comentar es que no debe confundirse propaganda con información. ¿Qué es propaganda? El que yo esté llamando a votar por un partido, de manera directa o simulada, subliminal. Nosotros no vamos hacer eso, nunca lo hemos hecho, sería ir en contra de nuestros principios, contra eso luchamos durante mucho tiempo, eso que no vio el director del INE, porque se hacía de la vista gorda, que hacían los gobiernos anteriores, hasta el pasado Gobierno”, declaró el 13 de enero.