JARDÍN BOTÁNICO

El Jardín Botánico de Culiacán es un negocio de un grupo de empresarios, acusa morenista

En la tribuna el Diputado local José Rosario Romero López defiende la postura del Alcalde Jesús Estrada Ferreiro, de limitar el uso del agua a este recinto ecológico

José Alfredo Beltrán

En la tribuna de la Diputación Permanente, el morenista José Rosario Romero López acusó que el Jardín Botánico "es un negocio" de un grupo de empresarios.

Y avaló que el Alcalde Jesús Estrada Ferreiro haya limitado el uso del agua a este espacio verde, considerado uno de los pulmones de Culiacán.

El Diputado local de Morena realizó este señalamiento luego de un posicionamiento de la panista Roxana Rubio Valdez, a través del cual le reprocha al Alcalde haya eliminado el subsidio a este jardín.

La presidenta de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable defendió que tanto el Jardín como el Parque forman un pulmón verde de 30 hectáreas.

Y aportó cifras para resaltar la importancia de éstos: ambos cuentan con 1 mil 800 espacios de plantas, algunas en peligro de extinción y ahí habitan 123 espacios de aves.

Además, es visitado por alrededor de un millón de personas al año, entre locales y extranjeros.

Rubio Valdez alertó que a los culiacanenses debe ocupar y preocupar la postura del Alcalde de Morena ante un Jardín Botánico que no genera utilidades y que sí contribuye a mejorar el medio ambiente en Culiacán.

Pero José Rosario Romero López discrepó de la panista.

"Para todos", indicó, "es conocido que el Patronato que administra el Jardín Botánico, de aquí de Culiacán, como asociación civil recibe fondos públicos, muy cuantiosos".

"El Jardín Botánico se ha convertido en un negocio, muy, ya sabemos de quiénes ¿no?", acusó.

Y reiteró que en este recinto se ha realizado un "uso abusivo del agua potable", lo cual propició que el Presidente Municipal le limitara su uso.

"A nosotros nos preocupó la situación y fuimos a solicitar información al respecto; eso no quiere decir que se haya suspendido al jardín botánico, existe un equipo de bombeo que va del río Tamazula, de agua que no es potable para regar los jardines", externó.

Romero López planteó que el Congreso del Estado revise la situación del Jardín Botánico, "para investigar cuánto dinero reciben de los fondos públicos y que den informe real de la situación".

"Por lo del agua estuvo bien, yo no soy seguidor ferviente de Estrada Ferreiro, pero sí de acuerdo que se haya limitado el abuso del agua potable, porque con él estaban regando las plantas del jardín", abundó.

Según Rubio Valdez la aportación al Jardín Botánico por parte del Gobierno del Estado y el Gobierno municipal sólo constituyen el 7 por ciento de los gastos totales del jardín.

Posteriormente, en entrevista con Noroeste, el morenista ahondó en su crítica.

"No es un secreto que el Jardín Botánico, y sobre todo la gran parte se ha privatizado, por una asociación civil, por un patronato que lo maneja; entonces deberíamos estar pendientes de esta situación, para que den cuentas a la sociedad", aseveró.

Según Romero López hay mucha inconformidad en torno a la visión de "lucro" sobre este espacio.

"De hecho yo soy vecino, y me he enterado, me ha dado cuenta de la inconformidad que hay de los que va a caminar, por las restricciones, por todo ese tipo de cosas, por los cobros, se cobra por todo, por tomar fotografías, por varias cosas", remarcó.

- ¿Negocio de quién, Diputado?

Por el patronato, es un grupo privado que está administrando ahí.

- ¿Pero hay nombres, apellidos?

No tengo los nombres precisos, pero sí hay un grupo de empresarios que se están aprovechando de la situación y están haciendo un uso privado de un bien público.