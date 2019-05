El laboratorio del ITESO insiste en que hay acciÃ³n coordinada para defender a AMLO en la red

El laboratorio del ITESO insiste en que hay acción coordinada para defender a AMLO en la red

#MetaDatos | El Signa_Lab, laboratorio interdisciplinario del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, presentó los resultados de su segundo estudio sobre el comportamiento en Twitter de la #RedAMLOve y los opositores del Presidente Andrés Manuel López Obrador

23/05/2019 | 12:02 AM

MÉXICO (SinEmbargo).– La #RedAmlove, agrupación surgida en el entorno digital a inicios de este año para apoyar al Presidente Andrés Manuel López Obrador, usa una estrategia que, más allá de los bots, se coordina con usuarios reales para promover al Jefe del Ejecutivo federal en Twitter o defenderlo de ataques de opositores coyunturas que le son adversas, dice un segundo análisis sobre el tema realizado por Signa_Lab, laboratorio interdisciplinario del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

En este análisis se destaca que, a pesar que el Gobierno federal y el Presidente Andrés Manuel López Obrador se han deslindado de esta agrupación, hay datos que muestran la forma en que opera permanentemente a favor del Primer Mandatario. Por ejemplo, lanzan hashtags y estas etiquetas las promueven desde cuentas de usuarios líderes del movimiento.

Además emplean la dinámica “sígueme y te sigo”, con la que exaltan el sentido de pertenencia de los usuarios de esta red, una estrategia que también se presenta en otros países como Brasil, donde las redes de apoyo al Presidente Jair Bolsonaro crecieron con esta actividad, destaca Signa_Lab en segunda entrega de su análisis.

En marzo pasado, Signa_Lab publicó los rasgos distintivos de la #RedAMLOve y destacó la coordinación de ataques a periodistas. De acuerdo con sus hallazgos, la #RedAMLOve radicalizó su apoyo al Presidente al punto en que la prensa -calificada por el tabasqueño como “fifí” ha sido blanco de ataques coordinados por líderes o “Maestros de Ceremonias”, quienes dirigen a una amplia comunidad compuesta no sólo por usuarios simpatizantes del Presidente, sino por otro tipo de perfiles como es el caso de los bots o cuentas automatizadas.

De acuerdo con el estudio del ITESO, la generación de tendencias y su posicionamiento en Twitter adquiere relevancia entre los miembros de la red pro AMLO, que consideran que su éxito o fracaso define la gestión del Primer Mandatario.

En esta segunda entrega, el Signa_Lab no descarta la injerencia de automatismos en la red. No obstante, expone que la red también opera a través de la movilización de hashtags en apoyo al Presidente, dinámicas que son sugeridas y coordinadas por líderes de la agrupación, quienes concentran en torno a sus perfiles una alta interacción de usuarios, una dinámica que contrasta con el bajo nivel de interacción que reciben los perfiles de líderes anti AMLO.

“Puede apreciarse también una clara cohesión discursiva entre los hashtags utilizados a favor de AMLO, que retoman y parafrasean palabras clave para detonar una producción de constantes hashtags de defensa a la figura presidencial, sus colaboradores, decisiones, de manera insistente, como si en la generación de tendencias se jugara el éxito o el fracaso de la gestión del Presidente López Obrador”, plantea el análisis.

AMLO NIEGA QUE CONTRATA BOTS

A raíz del primer informe de Signa_Lab, López Obrador se deslindó de este grupo y negó que su administración federal contratara bots en su defensa, como sucedía en el régimen anterior en que los llamados “Peñabots” apoyaron al ex Presidente Enrique Peña Nieto desde el periodo electoral, redes que además fueron denunciadas por especialistas tanto nacionales como internacionales.

“No es cierto que haya un grupo promovido por nosotros para defendernos en contra de los que nos cuestionan o critican, además con derecho, porque es legítimo”, afirmó el Primer Mandatario tras ser cuestionado sobre su relación con la #RedAMLOve.

López Obrador no sólo ha negado que su Gobierno pague por estrategias para su defensa en las redes sociales, sino que en las últimas semanas ha sido reiterativo al solicitar a los grandes corporativos como Twitter y Facebook que regule a los bots empleados por agencias de publicidad.

“Lo que ha venido sucediendo en los últimos tiempos es que se está comercializando la libertad de expresión, se venden tiempos, espacios, hay contratos de las empresas para la publicidad y en esos contratos se incluye lo de las cuentas falsas, los bots, los robots; y es una distorsión por completo”, expresó el Primer Mandatario durante la conferencia mañanera del 3 de mayo.

Pero también ha mencionado que prefiere que continúen estas operaciones en el entorno digital a que la censura se generalice, esto en el contexto del incremento del bloqueo de cuentas de la #RedAMLOve y líderes de opinión de izquierda como el doctor Alfredo Jalife Rahme, experto en geopolítica, quien fue vetado de Twitter de forma vitalicia, tras retar en esta plataforma al ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa.

“Desde luego, es preferible esos excesos (uso de bots) a que no haya libertad, pero lo ideal sería que las empresas encargadas de la venta de esta publicidad actuaran con ética”, señaló López Obrador.

LA BATALLA TUITERA POR #MINATITLÁN

El último análisis del Signa_Lab se centra en las operaciones dirigidas por la #RedAMLOve para defender al Presidente durante la coyuntura de #Minatitlán, tragedia ocurrida en dicha población de Veracruz, el pasado 19 de abril, en que un grupo armado ingresó a una finca y acribilló a 13 personas, entre ellas un bebé, situación que derivó en una serie de reclamos a López Obrador por la falta de acciones contundentes para frenar el avance del crimen organizado en el país.

En torno a esta tragedia, el ITESO analizó varias tendencias posicionadas por la #RedAMLOve y grupos de oposición, con el objetivo de identificar la manera en que se ponen en marcha en Twitter estrategias “para activar, desactivar, azuzar, desacreditar o incluso atacar cuentas, personas y tendencias”.

Grafo que muestra las relaciones entre hashtags en la conversación en Twitter alrededor de #AMLOElPuebloTeApoya, #ElPuebloEstaConAMLO, #AMLOElPuebloEstaContigo, #RenunciaAMLO, #AMLORenuncia del 15 al 23 de abril.

Del 15 al 23 de abril, la universidad jesuita analizó el comportamiento y los usuarios más activos al movilizar las etiquetas: #AMLOElPuebloTeApoya, #ElPuebloEstaConAMLO, #AMLOElPuebloEstaContigo posicionadas en Twitter por simpatizantes de AMLO y #RenunciaAMLO y #AMLORenuncia impulsadas por la oposición. De acuerdo a los datos recolectados, la batalla entre ambos grupos se centró en la figura presidencial y dejó en segundo plano la masacre ocurrida en Veracruz.

En la comunidad anti-AMLO, el ITESO encontró que a través de la etiqueta #AMLOUnPeligroParaMéxico este grupo de usuario promovió numerosos tuits con carga racista, y descalificaciones al Presidente.

LA OPOSICIÓN ES MÁS DISCRETA

La coordinación para posicionar tendencias entre grupos de oposición y usuarios de la #RedAMLOve difiere de manera notoria, de acuerdo al estudio. La oposición promovió su contenido racista y descalificador de AMLO a través de una red más distribuida, esto significa que los líderes fueron menos visibles al generar menos interacciones en torno a sus cuentas.

Este comportamiento contrasta con la #RedAMLOve donde los líderes sí destacan por generar mayor número de interacciones. El ITESO, menciona que en su análisis la red opositora resultó con atributos más orgánicos que los de la #RedAMLOve debido a la visible coordinación y centralidad que adquieren sus líderes durante la activación de hashtags.

“En cambio, aunque puede identificarse una cohesión discursiva similar en ciertos componentes en la zona anti AMLO, las interacciones entre las cuentas o usuarios que utilizan los hts, aunque parecerían tener un impacto menor por su dispersión, logran aparecer como contenidos orgánicos no impulsados”, plantea.

Grafo que muestra “las relaciones entre usuarios en Twitter alrededor de los hashtags #AMLOElPuebloTeApoya, #AMLOElPuebloEstáContigo y #ElPuebloEstáConAMLO”.

Respecto a la red Anti-AMLO señala el informe que podría haber incurrido en prácticas para ocultar estrategias de coordinación artificial que en la muestra obtenida por la universidad fueron más visibles en la zona a favor del Presidente que desctaca por la alta densidad de interacción.

Sin embargo, en el estudio se encontró que ambas redes compiten por que sus hastags prevalezcan sobre la red contraria y que se mantengan como tendencias en la red de microblogging el mayor tiempo posible, como sucedió en la etiqueta #AMLORenuncia que fue cambiada por #AMLOrenumcia durante la coyuntura por #Minatitlán.

Grafo que muestra la red completa en torno a las etiquetas:

#AMLORenuncia y #RenunciaAMLO. Foto: Signa_Lab/ITESO

Grafo que muestra una versión filtrada de “usuarios que destacan por la cantidad de interacciones que inician o reciben” en la red anti-AMLO.

Entre los usuarios que fueron más retuiteados en las etiquetas #RenunciaAMLO #AMLORenuncia en la red anti_AMLO, la universidad desctacó a: MMendezRock, a FelipeCalderon (sin precisar si se referen a la cuenta del ex Presidente @FelipeCalderon) y JanHerzog.

Usuarios identificados por Signa_Lab que participaron con mayor actividad en las tendencias anti-AMLO

En las etiquetas #AMLOElPuebloTeApoya #ElPuebloEstáConAMLO #AMLOElPuebloEstáContigo, el ITESO identificó que las cuentas más retuiteadas fueron Lazago85, AntitelevisaMx y Johnrencastle1.

Usuarios que destacaron en la movilización en Twitter en apoyo a AMLO.

Estos usuarios definidos por universidad como hubs, o protagonistas de las discusiones, son parte de la dinámica que se genera al interior de estos dos grupos de Twitter.

EL FENÓMENO “SÍGUEME Y TE SIGO”

No obstante, en el informe la #RedAMLOve es comparada con las redes de apoyo a Jair Bolsonaro, Presidente de Brasil, que al igual que la cuenta de usuario en particular @Hate_amlove recurren a la práctica “sígueme y te sigo”, atributo que permite que no solo los líderes destaquen en la participación, sino también los usuarios de las periferias.

De acuerdo con la investigación, estos usuarios de menor peso dotan la red de una mayor resistencia a los ataques en forma de denuncia o bloqueo de cuentas.

El informe agrega que la práctica “sígueme y te sigo” también apela al sentido de pertenencia de los usuarios y a la emoción de éstos para motivarlos a actuar en favor del grupo.

“Eso parecen haberlo entendido muy bien las diferentes estrategias, de las que citamos tres casos de búsqueda de conexiones periféricas, el caso de las redes de apoyo a Bolsonaro en Brasil, el caso de la red #RedAMLOVE y la red alrededor de la cuenta @hate_amlove en México, a través de la práctica de ‘sígueme y te sigo’, y aunque los hubs principales se mantienen fuertes, son los pequeños nodos de la periferia los que dotan la red de una mayor resistencia a los ataques en forma de denuncia o bloqueo de cuentas. ‘Sígueme y te sigo’, además, usa el deseo de pertenencia y reconocimiento de las propias personas. Esto implica que estas redes fuertes, no operan solamente con automatismos o voluntarismos, sino apelando a la emoción y al sentimiento identitario”, expresa el ITESO.

