El lanzamiento mundial de Harry Potter: Wizards Unite es este viernes para iOS y Android

Tras el éxito obtenido con Pokémon GO, ese juego de Realidad Aumentada que incluso llegó a reducir el sedentarismo de algunas personas y generó un gran número de imitaciones, el equipo de Niantic decidió repetir la fórmula de salir a la calle a cazar criaturas pero cambiando de temática.

El resultado es un nuevo juego denominado Harry Potter: Wizards Unite e inspirado, como su nombre indica en el universo de Hogwarts.

"Dicha entrega, que tuvimos oportunidad de probar antes de su lanzamiento, abrió el pre registro en Google Play a mediados de marzo y llegó en forma de beta cerrada un mes después. El próximo viernes, por fin, comenzará a aterrizar en los teléfonos Android e iOS de todo el mundo", se informó.

Primero, en Estados Unidos y Reino Unido

Está claro que Niantic y Warner han querido trasladar a Harry Potter: Wizards Unite gran parte de la esencia de Pokémon GO. De hecho, el objetivo es el mismo: moverse hasta encontrar las criaturas deseadas.

Eso sí, en vez de gimnasios y Pokeparadas, se toparán con fortalezas y posadas, así como un sistema de lucha mediante gestos que lanzan hechizos.

Además, los equipos rojo, amarillo y azul han sido reemplazados por tres profesiones: profesor, auror o magizólogo.

The worldwide launch of Harry Potter: Wizards Unite begins this Friday, June 21! Keep your eyes peeled and wand ready for more information as the game goes live in your region soon. #WizardsUnite pic.twitter.com/ckk4s4mi8a