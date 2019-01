El Licenciado niega haber ayudado a El Chapo a fugarse de Puente Grande en 2001

Dámaso López Núñez testifica en el juicio contra el capo sinaloense tras concluir el segundo día de testimonio de la ex Diputada Lucero Guadalupe Sánchez López

noroeste.com

Dámaso López Núñez, alias "El Licenciado", testificó en el juicio contra su ex patrón y luego ex socio, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, "El Chapo", que se lleva a cabo en la Corte del Distrito Este de Nueva York, en Estados Unidos, país al que ambos ex integrantes del Cártel de Sinaloa fueron extraditados para ser juzgados por delitos relacionados con el narcotráfico.

"El Licenciado" -penúltimo testigo colaborador de la Fiscalía- dijo al jurado que conoció a "El Chapo" en 1999, cuando era subdirector de Seguridad del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 2 de Occidente, ubicado en El Salto, estado de Jalisco, prisión de máxima seguridad en la cual Guzmán Loera cumplía una condena, luego de su arresto en 1993.

Tal como lo señaló Alan Feuer -corresponsal del diario The New York Times, uno de los medios que tienen acceso a la sala 8D de la Corte- en su cuenta de la red social Twitter, se ha rumoreado de forma insistente que "El Licenciado" fue cooptado para operar la primera fuga de Guzmán Loera, que sucedió el 19 de enero de 2001, con el capo oculto en la parte inferior de un carrito de lavandería.

Sin embargo, López Núñez -de casi 53 años de edad- desmintió esta versión, y aseguró que él no ayudó a "El Chapo" o a la segunda esposa del capo, Griselda López Pérez -madre de cuatro de los hijos de Guzmán Loera- a conseguir teléfonos o ropa ilegales en la prisión de máxima seguridad, también conocida como Puente Grande.

"Después de abandonar la prisión en 2000, después de una investigación de corrupción, Dámaso fue a trabajar para 'El Chapo' primero como una especie de corredor de bienes raíces, consiguiendo ranchos y casas para el capo [para rentar durante dos o tres años]. Más tarde, como un tipo de relaciones con el gobierno. Es decir: 'el gobierno nos daría información cuando se trataba de operaciones'", indicó "El Licenciado", según un tuit de Feur.

"Oímos la historia familiar de la fuga 2001. Cómo un nombre de guardia, Chito [empleado de la lavandería que sacó al capo en el carrito de ropa y lo llevó en su cajuela hasta el exterior del penal] fue el único que ayudó al 'Chapo'. Cómo 'El Chapo' había decidido escapar casi espontáneamente después de que él supiera que había una orden de la extradición del exterior contra él", abundó el reportero del NYT.

En ese entonces, "El Chapo" le mandó a "El Licenciado" entre cinco y seis peticiones escritas de su puño y letra, firmadas –como indicaban las reglas del penal de máxima seguridad— para pedirle "dotación de calzado y cambios de ropa". Después se reunieron porque Guzmán Loera le pidió ayuda para que entrara "una de sus señoras, Griselda", ya que otra de sus esposas, Alejandrina Salazar Hernández, estaba dada de alta ante el consejo técnico del penal.

Además, Guzmán Loera también le pidió ayuda a López Núñez -originario de Portacelis, de la sindicatura Eldorado, municipio de Culiacán- para que a Puente Grande pudiera ingresar su hermano Arturo, alias el Pollo, y Marcelo Peña, ex cuñado de "El Chapo". Un año, siete meses después, en 2000, ante una investigación por corrupción del Gobierno Federal, "El Licenciado" renunció.

"Se quedó sin trabajo hasta 2001, cuando se reunió con 'El Chapo' después de su fuga en la sierra de Nayarit. El acusado quería ayudar a los guardias que habían metido a la cárcel por su fuga. 'Entre 50 y 70. Eran varios. Él sentía compromiso moral de ayudarlos y con sus abogados los ayudaba'", detalló López Núñez, según el semanario Ríodoce, que también tiene acceso al juicio.

"El Licenciado" subió al estrado luego de concluir el segundo día de testimonio de la ex diputada local sinaloense, Lucero Guadalupe Sánchez López, también amante de "El Chapo", quien viste un saco de terciopelo color vino con camisa blanca y el cuello abierto, un pañuelo negro de seda en la solapa y pantalones negros, justo igual que su esposa, Emma Coronel Aispuro, viste igual, quien niega haber coordinado las vestimentas y afirma que "se comunican telepáticamente".

"El Licenciado" fue condenado el pasado 30 de noviembre del 2018, a cadena perpetua, por el juez Thomas Selby Ellis III, de la Corte Federal del Distrito Este de Virginia -en la ciudad de Alexandria, a las afueras de Washington-, tras declararse culpable el pasado 28 de septiembre por el delito de narcotráfico que le imputaba la Fiscalía de Estados Unidos.

Aunque evitó ir a juicio, "El Licenciado" pasará el resto de su vida en prisión, además de que perderá 25 millones de dólares que le serán embargados por el Gobierno de Estados Unidos, tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía estadounidense de declararse culpable del delito de traficar más de 5 kilogramos de cocaína entre 2003 y 2016.

López Núñez fue detenido, en mayo de 2017, en la colonia Anzures, de la delegación Miguel Hidalgo, en la capital de la República. Al momento de su captura, contaba con una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos, expedida por el Juzgado Noveno de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, por delitos contra la salud y lavado de dinero.

"El Licenciado" fue recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 9, en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde permaneció preso hasta la madrugada del 6 de julio del 2018, cuando fue extraditado a los Estados Unidos.