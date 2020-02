â€˜El Menchitoâ€™ ya estÃ¡ en EU y comparecerÃ¡ ante Corte en Washington

Rubén Oseguera González, alias “El Menchito”, hijo del capo michoacano Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ya se encuentra en Estados Unidos, donde comparecerá a las 14:00 horas del tiempo local (4 de la tarde en la Ciudad de México), ante la Corte Federal del Distrito de Columbia, en Washington, D.C., donde enfrentará cargos por conspiración para traficar drogas y el uso de un arma en un crimen de drogas.

El periodista Alan Feuer, del diario The New York Times, difundió a través de su cuenta en la red social Twitter, la imagen de “El Menchito”, a quien se le observa siendo escoltado por agentes federales estadounidenses, y ataviado con un uniforme de prisión, color beige, botas color café, y lentes. Por su parte, el reportero Keegan Hamilton, de VICE News, publicó los documentos con los cargos que enfrentará Oseguera González en EU.

Este mismo viernes 21 de febrero, durante la conferencia matutina presidencial, Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secrretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó que México extraditó ayer a EU a “El Menchito”, e informó que no existe alguna alerta en particular en el Gobierno Federal por este hecho.

Ruben Oseguera-Gonzalez, the son of Cartel Public Enemy No. 1 "El Mencho"Oseguera-Cervantes, has been extradited from Mexico to the US.

He will appear in court in DC at 2 PM this afternoon. pic.twitter.com/JXqBwPyzWi