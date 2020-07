FUTBOL AMERICANO

El mexicano Isaac Alarcón viaja para unirse a los entrenamientos con los Cowboys de Dallas

Debido al aislamiento, el liniero ofensivo tuvo clases virtuales de cuatro horas, donde lo ponían a estudiar el libro de jugadas de los Cowboys.

Sinembargo.MX

21/07/2020 | 11:26 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ A finales de abril, los Cowboys de Dallas nos sorprendieron al anunciar el llamado de Isaac Alarcón. Mediante el Pathway Program, actividad que obliga a cuatro equipos de la NFL a llevar a un extranjero a sus escuadras de prácticas, así fue como el ex liniero ofensivo de los Borregos de Monterrey, pudo ingresar al equipo de la estrella solitaria con los que pronto se reunirá.

Pasaron las semanas, la pandemia siguió avanzando en gran parte del mundo, las actividades deportivas se detuvieron, aunque, algunos pudieron trabajar desde casa. Fue el caso de Alarcón, que desde México, tuvo clases virtuales de cuatro horas en donde lo ponían a estudiar el libro de jugadas de los Cowboys.

“Desde que me llamaron en el draft, me mandaron mi iPad para el playbook y con cuatro horas de día de clases, así estuve mes y medio”, explicó en entrevista para ESPN.

Durante su confinamiento, Isaac habló con Mike McCarthy (head coach) y Joe Philbin (coach ofensivo), ambos lo apapacharon con sus palabras y esto generó más confianza hacía Alarcón para que una vez que llegue a Dallas, pueda adaptarse lo más rápido posible a lo que pretenda el equipo.

“Está muy contento de tener a un mexicano en el equipo, esperaba que ya pudiera llegar ahí, entrenar con ellos. Joe Philbin, mi coach de línea ofensiva me dijo que estaba para lo que necesitara, ahí está mi número para lo que necesites. Me están abrazando para que me envuelva muy rápido y pueda conectarme bien con el equipo”, puntualizó.

El llegar quizá no fue fácil, sin embargo, para el mexicano su meta a futuro es volverse un referente con los Cowboys y de ser posible, realizar toda su carrera dentro de la institución.

“Como deportista sueño ser parte de este equipo, ser indispensable para los Cowboys, es un sueño quedarme en este equipo para siempre y que no necesite moverme a otro equipo. Quiero ser un ejemplo para México”, mencionó.