El miedo a contagiarse y el bajo nivel adquisitivo de la poblaciÃ³n ocasionan pocas ventas: Canaco CuliacÃ¡n

El miedo a contagiarse y el bajo nivel adquisitivo de la población ocasionan pocas ventas: Canaco Culiacán

Para Diego Castro Blanco, presidente del organismo empresarial, son muchos los factores que hacen que de momento los negocios estén teniendo ventas muy bajas, pero el principal es que la gente solo está comprando lo indispensable, y que actividades como el turismo y las escolares aún no se reanudan

Antonio Olazábal

Diego Castro Blanco, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Turismo de Culiacán, señaló que a pesar de que más del 90 por ciento de los comercios ya están abiertos, el miedo de contagiarse de Covid-19 y el bajo nivel adquisitivo de las familias hacen que no haya buenas ventas en esta 'nueva normalidad'.

Para el empresario son muchos los factores que hacen que de momento los negocios estén teniendo ventas muy bajas, pero el principal es que la gente solo está comprando lo indispensable. Otra cosa que también influye, es que actividades como el turismo y las actividades escolares aún no se reanudan.

"La reapertura no es lo mismo que reanudación, está viendo una situación de bajas ventas a raíz de que el poder adquisitivo de la población está bajo todavía, no tiene dinero la gente para salir a hacer compras, están comprando únicamente lo indispensable y muchos productos que no son de primera necesidad, tienen pocas o nulas ventas", mencionó.

"Esto aunado a que tienen bloqueadas las calles en el centro también nos limita y ahorita el miedo que hay en la población es el contagiarse, es otro factor que origina que las ventas sean bajas; además que las ventas dependen mucho de que estén abiertos otros sectores, como el turismo, la recreación, el esparcimiento, que ya abran las escuelas, todo eso", agregó.

Castro Blanco explicó que las medidas impuestas por el Ayuntamiento, de no abrir los comercios sábados y domingos y el cerrar a las 16:00 horas, han sido una atenuante también para que haya poca venta.

"Si el comercio no tiene esas actividades todavía, está limitado a que las ventas no sean las que veníamos teniendo por mucho, están muy abajo, eso aunado a que tenemos los horarios limitados a 10 de la mañana a cuatro de la tarde, de lunes a viernes y solamente se trabajan en el transcurso de la semana", lamentó.

"Algunos otros comercios al ver tan poca gente han optado por esperarse un poquito a que se reactiven otros giros, porque hay poca gente en la calle, en los lugares donde se llevan a cabo las actividades comerciales".

El líder camaral subrayó que la mayoría de los negocios afiliados a la Canaco, así como la mayor parte de los negocios que reaperturaron, sí están cumpliendo las medidas sanitarias para evitar contagios en el Municipio.

"La mayoría de los negocios está respetando las medidas como quedamos, ese fue uno de los compromisos, de que se respeten los protocolos al mayor nivel posible, de tal suerte proteger a la población, no nos conviene a nosotros como comerciantes, locatarios, que se generalice la pandemia y que se vuelvan a generar rebrotes", subrayó.