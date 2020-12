FUTBOL

El objetivo de Mazatlán FC es calificar a la Liguilla: Jorge Padilla

El defensor tapatío y el resto de sus compañeros ya llevan a cabo su pretemporada bajo las órdenes de Tomás Boy

Iván Zúñiga

09/12/2020 | 11:35 AM

El Guard1anes 2020 de la Liga MX culminará apenas el próximo domingo con el duelo de vuelta entre León y Pumas por el título del torneo, pero mientras llega ese momento, muchos de los clubes ya trabajan en el armado de su plantilla e incluso, algunos ya están en plena pretemporada.

Uno de estos equipos es Mazatlán FC, quienes el pasado viernes 27 de noviembre arrancaron con sus trabajos, llevando a cabo su primera etapa en Isla Navidad, en Colima, en donde estarán hasta el próximo 12 de diciembre.

Ante esto, el defensa de los Cañoneros, Jorge Padilla, reconoció que el arranque de la pretemporada ha sido de mucho trabajo ante las exigencias del entrenador Tomás Boy, quien llegó al club ya avanzada la temporada que está por culminar.

“La primera semana de pretemporada fue un poco dura, ahora es más de velocidad, de más fuerza, con Tomás (Boy) siempre los trabajos son exigentes y todos los estamos haciendo de la mejor manera, venimos a trabajar para desde ahorita ir logrando los objetivos que nos hemos trazado”, dijo el tapatío.

“La exigencia del 'Profe' (Tomás Boy) es lo que ha hecho que mejoremos como equipo, es muy exigente, trabaja mucho y eso se nota a la hora del partido, ojalá que podamos tener un buen torneo, vamos a dar todso por eso y con la ayuda del profe, creo que nos va a dar para calificar”.

Para el también conocido como “Toro” Padilla, esta nueva pretemporada para él ha sido más fácil y cómoda, ya que es la segunda que vive con Mazatlán FC y ya se siente adaptado a sus compañeros.

“Son diferentes fórmulas los trabajos de cada cuerpo técnico , todos tienen su metodología, la diferencia que encuentro es que la primera vez que estuve aquí no conocía a nadie y ahora me sienjto muy cómodo, estoy a gusto con mis compañeros, se me ha hecho más fácil y siempre es mejor trabajar así”.

De las salidas de algunos elementos y las llegadas de otros al club mazatleco, Padilla fue claro al decir que todo aquel que juegue para el Mazatlán FC deberá de aportar, ya que todos tienen que apuntar al mismo objetuvo, que es calificar a la Liguilla del próximo torneo.

“El que viene tiene que venir a aportar, como lo vamos a hacer todos nosotros, loos que ya estamos, las expectativas son altas, queremos calificar y aspirar al campeonato”.

El defensor tapatío arrancó su etapa con Mazatlán FC como titular y se mantuvo en constante actividad a lo largo del Guard1anes 2020 y aunque en un inicio vio mucha diferencia en el nivel entre venir del Ascenso MX (hoy Liga de Expansión) y la Liga MX, logró adaptarse rápido.

“Es muy diferente el futbol de ascenso al de la Liga MX, pero gracias a todos mis compañeros y al cuerpo técnico que hicieron más fácil la adaptación, me sentí bien, pero tengo que trabajar más para ser titular y jugar lo más que se pueda”.