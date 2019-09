Mazatlán

El Octavo Día: No es noticia vieja lo del Ángel

El escritor da su punto de vista sobre las protestas feministas que a su paso violentaron tanto a personas como a monumentos, en su caso al Ángel de la Independencia

Juan José Rodríguez

Durante los pasados hechos de la protesta femenina me abstuve de hacer comentarios personales sobre el asunto. Tenía mi opinión encontrada y no quise contrastar con amistades que estimo, aunque sí tuve un diálogo constante. Veía con simpatía el movimiento, pero me preocupaba todo el contexto.

Decidí dejar pasar unos días hasta ver el asunto en su dimensión y ver cómo concluía. Por supuesto, esto aún no concluye porque sigue habiendo feminicidios y la sensación de inseguridad para muchas mujeres.

1.- Siempre he creído y creeré que la violencia o la alteración del orden público suelen ser contraproducentes. Abbie Hoffman, cuyos escritos influyeron mucho en los movimientos de los años 60, decía que toda manifestación política tiene como función principal atraer simpatías hacia su movimiento y nunca lo contrario.

El secreto de Martin Luther King fue su actitud tranquila y las primeras marchas contra Vietnam fueron bastante pequeñas, pero muy simbólicas.

Violencia y vandalismo no pueden ser un argumento defendible.

2.- Es comprensible la situación de tensión que hay en la Ciudad de México. En todo el País. Epicentro épico ha sido siempre la metrópoli.

Sin querer minimizar o maximizar los sucesos del Ángel, es claro que el saldo es pequeño, comparado con el caso sociológico más cercano: los hechos violentos en Los Ángeles, cuando fueron absueltos los policías que dieron una golpiza al afroamericano Rodney King.

Hubo 7 mil incendios, saqueos a comercios y casi todos ellos dañando barrios y economía de negros, pero surgió una nueva reflexión nacional sobre el estigma racial y la violencia policiaca a las minorías.

La grabación de ese video, es justo decirlo, la hizo y facilitó un ciudadano caucásico, al que le pareció abusiva esa violencia. Incluso, en México, se comenzaron a aplicar los derechos humanos, los que éramos jóvenes y hacíamos vida nocturna ya estábamos hartos de estar toreando policías a cada rato.

3.- Menciono el paralelismo con Rodney King porque nadie lo ha citado.

Es duro el daño al patrimonio nacional y que se golpee a un reportero, pero dada la dimensión del problema y la población misma de la ciudad, podemos decir que se portaron como unas damas.

Lamentablemente estamos viviendo días de furia y la situación de acoso e inseguridad vuelve a las mujeres más vulnerables y sensibles. Espero que aún así eso nos lleve a la reflexión a todos, muy especialmente a los varones.

Ojalá podamos enfocar el rumbo de este movimiento: los de fuera no entendíamos del todo por qué se culpabilizaba tanto a la Señora Sheinbaum y nuestra marcha local llegó a las puertas del Ayuntamiento, cuando con todo y sus defectos, el Gobierno municipal no es responsable directo.

Sin darle toda la responsabilidad al gobierno, urge una campaña nacional de concientización, como en su tiempo las de planificación familiar, uso del condón o el simple hecho de sacar una credencial de elector.

No es que la sociedad civil no pueda sola: el gobierno es la otra parte de una sociedad. Y sigamos tratando de iluminarnos mutuamente, aunque no siempre estemos de acuerdo. Venimos de una mujer y sin ellas vamos a ninguna parte.

Quien toca a una, nos hace daño a todos. Necesitamos mentalizarlo todos y saber hacia a dónde vamos. Empecemos con Mazatlan, que mucha falta le hace.