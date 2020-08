El PAN Sinaloa exigirá auditoría externa a Salud estatal, para evaluar el manejo de la pandemia por Covid-19

El dirigente estatal, Juan Carlos Estrada Vega, señala que la principal irregularidad que han detectado es que la Secretaría de Salud no dotó del equipo de protección necesario a los trabajadores de primera línea en los hospitales

Karen Bravo

El PAN solicitará una auditoría externa a la Secretaría de Salud estatal para evaluar cómo ha manejado la pandemia de Covid-19 en la entidad, informó el dirigente estatal Juan Carlos Estrada Vega.

Esta exigencia es en conjunto con la que realizó el Partido a nivel nacional.

“Y buscar que también en el estado se haga lo conducente de saber qué está pasando, cómo está pasando”, informó Estrada Vega.

“Cuando me refiero a la auditoría no me refiero a cuántos pesos se gastaron (...) no me refiero a una auditoría de ese tipo, me refiero a una auditoría para saber en qué momento estamos, cómo estamos, cuál es la situación real de la contingencia de materia de salud en Sinaloa, y en base a eso, tomar medidas”, detalló.

Aunado a la escasez de medicamentos, y de insumos, la auditoría debe enfocarse también en las carencias que sufren los trabajadores de salud que no fueron dotados el equipo suficiente para atender a los pacientes con coronavirus, criticó el dirigente panista.

“La principal irregularidad es que dejaron sin protección a todo el personal del sector salud, me refiero a la protección adecuada, necesaria, y suficiente, porque somos de los estados donde desafortunadamente más personas del sector salud se contagiaron, y más personas del sector salud perdieron la vida”, subrayó.

“Es como mandarte a la guerra sin fusil, eso no debe volver a repetirse”, sentenció.

El exhorto desde el inicio de la pandemia fue que las autoridades de salud tuvieran un seguimiento puntual sobre lo que ocurría, además de que dieran a conocer datos reales, no para generar pánico sino para que la ciudadanía fuera consciente del escenario en el que está el país, y el estado, comentó el dirigente.

“Al final de cuentas como no tenemos un diagnóstico claro de lo que está sucediendo, poco podemos actuar en consecuencia”, lamentó.