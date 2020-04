El piloto Charles Leclerc se impone ahora en el Gran Premio virtual de China

Como ya hizo hace dos semanas en el de Australia, el piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) también se impuso este domingo en el Gran Premio de virtual de China, en el que desde el simulador de su casa ganó por delante del tailandés Alexander Albon (Red Bull) y con el español Carlos Sainz (McLaren) en la décima plaza y el portero belga del Real Madrid, Thibaut Courtois, en la decimoquinta.

Leclerc comenzó nuevamente desde la pole, esta vez en el circuito virtual de Shanghái, con el británico George Russell justo por detrás en la primera fila de la formación de salida.

Tras 28 vueltas con el juego F1 2019, el monegasco logró su segunda victoria, esta vez con Albon segundo y el especialista en videojuegos Guanyu Zhou tercero.

Por detrás se clasificaron George Russell, Stoffel Vandoorne, Esteban Gutiérrez, Louis Deletraz, Liam Lawson y Nicholas Latifi. Sainz, que comenzó desde la undécima plaza, terminó la carrera un puesto por delante para completar el Top-10.

I'm actually enjoying very much playing, and streaming. And I enjoy it even more when I win. But the post race celebrations are somehow feeling a bit different. Switching off the computer and go cook white pasta is a bit less glamour than spraying champagne on the podium