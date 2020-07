BEISBOL

El pítcher E-Rod emocionado de volver tras Covid-19

El serpentinero afirma que estuvo 14 días sin ninguna actividad tras el padecimiento

Noroeste / Redacción

20/07/2020 | 12:39 AM

BOSTON._ Para el as de los Medias Rojas, Eduardo Rodríguez, el simple hecho de poder entrar al Fenway Park fue un momento para valorar.

“Después de todo lo que pasé, me sentí contento cuando llegué, simplemente de caminar por el Fenway Park”, dijo el venezolano Rodríguez. “Estuve emocionado de estar con mi equipo, mis compañeros, todos aquí”.

Dar positivo por Covid-19 justo cuando iba a empezar el Campamento de Verano de los Medias Rojas fue difícil para el zurdo, quien se perfilaba como el abridor del equipo para el Día Inaugural. Pero al menos Rodríguez se siente nuevamente como él mismo ahora.

Rodríguez sí tuvo síntomas con Covid-19.

“Fui una de esas personas golpeadas bien duro”, reveló Rodríguez. “Diría que tienes que usar mascarilla todo el tiempo. Lávate las manos. Mantén la distancia”.

Según Rodríguez, el virus lo mantuvo inactivo en su casa de la Florida durante unos 14 días”.

“Sentía todos los síntomas—todos los síntomas que ves en Google”, expresó el abridor. “Tenía dolores de cabeza, fiebre, todo eso. Me dio bien duro, de verdad”.

Con tan sólo 27 años, Rodríguez no podía creer lo mal que se sentía cuando el virus le dio de lo más duro.

“Nunca he estado tan enfermo en mi vida y no quiero volver a enfermarme así”, dijo. “Diría que los primeros cuatro días fueron los peores. Salí de la cama y me sentía como si tuviera 100 años”.

Una vez se sintió mejor, Rodríguez empezó a tirar, pero solo y con una malla. Ya con una sesión del bullpen realizada en el campamento de los Medias Rojas, el venezolano se encuentra en la lista de lesionados. Nathan Eovaldi será el abridor de Boston el viernes para su primer partido de la campaña contra los Orioles.

Aún no se sabe cuándo Rodríguez, ganador de 19 juegos en el 2019, volverá a su condición de as de los Patirrojos.

“Estamos tratando de que recobre la fuerza en el brazo”, dijo el manager de los Medias Rojas, Ron Roenicke. “Pero sé que él estuvo bien contento cuando supo que podía volver a unirse al equipo y cuando pisó el terreno. Ahora tiene la misión de ponerse en forma”.

“Para mí, siento que esto es como la pelota invernal, 60 juegos”, dijo Rodríguez. “Tenemos que jugar duro y hacer lo mejor posible. En 60 juegos, una temporada corta, tienes que tener un buen inicio y seguir con eso”.