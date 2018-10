BEISBOL

El pítcher sinaloense Julio Urías, entre luto y emociones

El originario de la capital sinaloense afirma que está ‘contento y a la vez triste’ en este momento con Los Ángeles en la Serie Mundial

Noroeste / Redacción

23/10/2018 | 12:30 AM

BOSTON._ Cuenta el zurdo mexicano Julio César Urías que tras la muerte de su abuela el sábado, previo al Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional entre los Dodgers y los Cerveceros, su mamá le dijo “que siguiera luchando”.

“Es lo que debemos estar haciendo”, dijo Urías.

Justamente fue eso lo que hizo el sinaloense el sábado, cuando no le reveló a nadie en los Dodgers su situación familiar. Después de retirar a Christian Yelich en un momento crítico del juego-con la ayuda de una brillante jugada del jardinero Chris Taylor-Urías estuvo conversando con el puertorriqueño Kike Hernández, quien le comentó que el relevista tenía posibilidades de ser el lanzador ganador del encuentro. En ese instante, Urías le dijo a Hernández que eso podía llevar un significado extra, debido al fallecimiento de su abuela.

Después del triunfo, Hernández le hizo un honor especial a Urías, dejando saber al equipo entero de Los Angeles lo que había sucedido.

“Fue algo bonito, algo increíble”, reflexionó Urías.

Ahora el joven de 22 años de edad sigue con los Dodgers para disputar la Serie Mundial con los Medias Rojas, desde el martes en el Fenway Park.

“Contento y a la vez triste, por lo que ha pasado en los últimos días con mi familia”, expresó Urías el lunes, de cara al Clásico de Otoño. “Pero contento de estar aquí, contento de seguir en mi sueño”.

Para Urías, ha sido un largo camino desde que fue operado del hombro izquierdo a mediados del 2017. Este año el zurdo dio pasos importantes en su regreso, lanzando en liga menor y retornando al equipo grande para tira r4.0 innings en septiembre.

Dejado fuera del roster para la primera ronda de los playoffs, Urías fue incluido de manera inesperada en el plantel para la Serie de Campeonato. En cuatro presentaciones y 3.1 entradas contra los Cerveceros, el zurdo permitió una carrera, producto de un jonrón del venezolano Jesús Aguilar.

“Lo que quería era regresar”, manifestó Urías sobre sus metas primordiales para el 2018. “Cuando me dieron la noticia (de ser parte de la SCNL) me sorprendió. Dije, ‘Bueno, si ellos confiaron en mí, hay que poner todo de mi parte para sacar al equipo adelante’. Gracias a Dios, las cosas me han salido muy bien”.