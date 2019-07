El poder tras el trono en SHCP tiene rostro: es Raquel Buenrostro

¿Quién es la mano derecha del Presidente?

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).- Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, fue calificada esta mañana por el Presidente Andrés Manuel López Obrador como “una mujer extraordinaria, honesta y que yo respaldo”.

A ella, agregó el Jefe del Ejecutivo federal, “le toca tomar decisiones en la política de austeridad“.

Buenrostro Sánchez fue señalada por analistas financieros como la manzana de la discordia en la dependencia hacendaria, luego de que ayer Carlos Urzúa Macías renunciara a la titularidad de la SHCP con una carta donde criticó la injerencia en su trabajo por parte de funcionario con conflictos de interés.

“Me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual Gobierno con un patente conflicto de interés”, escribió el economista, quien fue relevado inmediatamente por el hasta ayer subsecretario de Hacienda Arturo Herrera Gutiérrez. Ambos fueron Secretarios de Finanzas en el Gobierno del Distrito Federal de López Obrador (2000-2006).

“En esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que pueda tener y libre de todo extremismo, sea de derecha o izquierda”, criticó Urzúa Macías.

La renuncia de Urzúa impactó en el terreno político y también en el financiero. Minutos después del anuncio, el peso sufrió una depreciación de hasta 1.97 por ciento con respecto al dato previo a las 11:00 horas, y fue escalando hasta los 19.27 pesos, un nivel del que descendió luego del anuncio del relevo de Urzúa: el maestro Arturo Herrera Gutiérez.

Este miércoles, la moneda mexicana comenzó la jornada con una depreciación de 0.39 por ciento, o 7.5 centavos, alrededor de los 19.23 pesos por dólar, pero tocando un máximo de 19.3121 pesos tras el inicio de la conferencia matutina de López Obrador.

RAQUEL, UNA MUJER EXTRAORDINARIA

Este miércoles, en conferencia de prensa, López Obrador se refirió a la renuncia de Urzúa y a los señalamientos contra Buenrostro. El Presidente dijo que una de las decisiones importantes de su Gobierno se tomó “para poner orden y no permitir la corrupción en compras” centralizar las compras en la Oficialía Mayor de la SHCP.

“Entonces, ¿quien está ahí? Raquel, que es una mujer extraordinaria, honesta y que yo respaldo”, afirmó, y también destacó que algunas de las diferencias con ella han radicado en que es en su figura en quien recae la aplicación de las políticas de austeridad.

Además, dijo, la funcionaria está sometida a fuertes presiones, pues es en la división que encabeza en la que se deciden las compras e ingresos de insumos para el Gobierno mexicano, que de acuerdo al Presidente, asciende a 1 billón de pesos anuales.

“Eran las compras de las medicinas, estamos hablando de eso, la compra del papel, de los alimentos, de los combustibles”, dijo y recordó que el 1 de julio informó en el evento de celebración por su triunfo electoral en el Zócalo capitalino, que “llevamos de ahorros –y apenas va la mitad del año– 113 mi millones de pesos”.

El Primer Mandatario puntualizó que Raquel Buenrostro la encargada de realizar las acciones necesarias para cumplir on la meta de ahorro de su administración, que ascienden a 200 mil millones de pesos.

“Por eso a ella la ven con malos ojos porque es la que tiene la responsabilidad de llevar a cabo las compras y de establecer las condiciones para la contratación de servicios”, dijo.

Además destacó que desde su mandato, las dependencias no se encargan de las compras de insumos, si no que estas pasan directamente por la oficina de la titular de la Oficialía Mayor de la SHCP. Para ello, recordó que en la compra del papel de los libros de texto gratuitos la decisión no pasó por el oficial administrativo de la Secretaría de Educación Pública, si no por Buenrostro.

Después de la renuncia de Carlos Urzúa, analistas aseguraron que las acusaciones sobre “personajes influyentes” que imponen a personas sin conocimiento en finanzas son contra Buenrostro, pues acuerda directamente con López Obrador sin consultar al titular de la dependencia.

El líder de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, dijo que el Presidente concentró todas las facultades en la Oficial Mayor de Hacienda. “Tiene mucho poder y tiene muchas facultades” y agregó que espera actúe bien para evitar cualquier “subejercicio”, planteó.

Y es que este mes, en el Diario Oficial de la Federación, se hizo patente que la Oficialía Mayor tendrá la facultad de hacer los contratos marco con proveedores del Gobierno federal para la compra de materiales y suministros, con lo que podrá establecer y conducir la política general de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados. Antes, estas funciones estaban a cargo de la Secretaría de la Función Pública.

Ayer, en su primera aparición pública como Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo que no va a hacer cambios de manera inmediata; esto quiere decir que Buenrostro seguirá en su puesto.

¿QUIÉN ES RAQUEL BUENROSTRO?

La titular de la Oficialía Mayor de la SHCP ha sido nombrada incluso la “mano derecha del mandatario mexicano”.

Es egresada de la licenciatura en Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (1995) y después realizó una Maestría en Economía en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Posteriormente hizo estudios de posgrado en Economía en el Colegio de México (Comex), donde incluso Carlos Urzúa fue su profesor.

En lugar de continuar con sus estudios de doctorado, prefirió incorporarse a la administración pública. Inició en un puesto medio en la administración de la Ciudad de México, cuando López Obrador era Jefe de Gobierno. En el periodo en el que Urzúa Macías fue Secretario de Finanzas en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), Buenrostro estuvo en la dirección de Política Fiscal, desde donde incrementó la recaudación del impuesto predial y comenzó sus primeras licitaciones, un área en la que es experta.

Durante las diferentes administraciones del PRI y del PAN, también fue titular de la Dirección General de Innovación y Calidad, de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y laboró en la Dirección de Administración de la Secretaría de Turismo.

También trabajó en Petróleos Mexicanos (Pemex) como Gerente de Planeación y Desarrollo, donde se encargó de liquidar Pemex Cogeneración en 2018.

EN MEDIO DE POLÉMICAS

En los primeros meses de este Gobierno se ha dedicado, entre otras cosas, a la liquidación del Consejo de Promoción Turística de México para que los recursos del programa se sean destinados a la construcción del Tren Maya.

En diciembre del 2018 compró sin licitación 612 autotanques, con un costo cercano a los 100 millones de dólares según información de Pemex, que el Gobierno federal empleó como parte de su estrategia para combatir el robo de combustibles.

También estuvo al frente de las licitaciones de medicamentos y fue señalada por el ex titular del IMSS, Germán Martínez, por la dura política de austeridad que desde Hacienda era ejecutada. Ante esta acusación el nuevo Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, deslindó de la operación a Urzúa asestando que la Oficialía Mayor es la responsable de estas decisiones.

Además, se ha visto envuelta en solicitudes de comparecencia ante la Comisión Permanente del Congreso, junto con Miguel Antonio Meza Estrada, director de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (Conaliteg), para dar informes sobre el estado actual de la producción, distribución y entrega de los libros de texto gratuitos y materiales educativos para el ciclo escolar 2019-2020, luego de que se suscitaran versiones periodísticas de faltantes en este ramo.

El Conaliteg y la Oficalía Mayor de Hacienda lanzaron una convocatoria para licitar la producción de los ejemplares, pero ningún impresora pudo ajustarse al recurso destinado y para cuando comenzaron la impresión de los libros de texto gratuitos tenían casi seis meses de retraso.

¿CON QUIÉNES SÍ HAY DIFERENCIAS?

El mandatario mexicano destacó que no sólo hubo diferencias con ella, sino con Germán Martínez, ex titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y también con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y su titular, Margarita Ríos Farjat.

“Pueden haber otras, pero nada extraño, no es para rasgarse las vestiduras, esto es así porque los cambios van. No hay ese inmovilismo donde no pasa nada, nosotros estamos empezando una etapa nueva después de 36 años de la política económica neoliberal”, destacó el Presidente.

Hubo discrepancias en el manejo de la banca de desarrollo, dijo por lo que que encargó a Alfonso Romo que ayudara en la coordinación de la dependencia y ello no generó acuerdos, sino diferencias “entre ellos (Carlos Urzúa y Romo)”.

El Presidente López Obrador tampoco descartó que a raíz de la salida de Urzúa, en un futuro, puedan haber más renuncias.

“En las tres transformaciones ha habido muchos movimientos. Inclusive las tres transformaciones que se han llevado a cabo se han hecho por la vía armada, ha habido violencia. Nosotros estamos llevando una transformación de manera pacífica, sin violencia. La cuarta transformación. Pero eso no significa que no haya movimientos”, dijo el Presidente.

El Jefe del Ejecutivo federal detalló: “Diferencias conmigo [de Urzúa] y con otros miembros del equipo”.

“Yo tuve diferencias con él. Yo lo respeto mucho, pero estamos en un proceso de transformación. Aquí no se oculta nada. No es que salió del Gobierno por motivos de salud. Él es un hombre de criterios y tuvimos entre otras discrepancias. El Plan de Desarrollo: hubo dos versiones y la versión que quedó es la que yo autoricé. Incluso me tocó escribirla porque había otra versión y sentí que era continuismo”, dijo durante su conferencia de prensa matutina.

También consideró que se trataba de una concepción que se encontraba en la inercia neoliberal, por lo que sintió que se debía marcar la diferencia. Ante dicha situación, aclaró que el Plan de Desarrollo presentado ante el Congreso tiene como antecedente el plan liberal de 1906.

Sobre el nombramiento de Arturo Herrera que su sucesión “fue natural” y recordó que cuando él fue Jefe de Gobierno del Distrito Federal Carlos Urzúa fue Secretario de Finanzas (200-2003), quien fue sustituido por Gustavo Ponce Meléndez.

Luego, cuando el entonces Jefe de Gobierno capitalino debió dejar ir a Ponce Meléndez –quien se vio envuelto en un escándalo de corrupción en 2004–, Arturo Herrera, quien hasta entonces era Director General de Administración, ascendió a la Secretaría de Finanzas.