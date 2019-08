El PRD, acompaÃ±ado de Narro y Quadri, inicia transformaciÃ³n a Futuro 21; va contra populismo

El PRD, acompañado de Narro y Quadri, inicia transformación a Futuro 21; va contra populismo

Ciudad de México (SinEmbargo).– El Partido de la Revolución Democrática (PRD), fundado en 1989, comenzó este sábado su transformación para convertirse en Futuro 21. Los principales oradores de la Primera Asamblea Nacional de este proyecto fueron el ex candidato presidencial por Nueva Alianza, Gabriel Quadri, y el ex Secretario de Salud, José Narro.

“México enfrenta una regresión autoritaria, una vuelta al pasado, nos estamos dando cuenta en México cómo las democracias pueden morir a manos del populismo”, aseveró.

“Es imperativo llenar el vacío y este nuevo proyecto político lo va a hacer, Futuro 21, que ahora se desarrolla desde diversas organizaciones sociales gracias a la generosidad del Partido de la Revolución Democrática y a su dirigente”, agregó.

Quadri llamó a unirse y abrirles las “puertas y ventanas” de Futuro 21 a todas las organizaciones. “Estamos listos, estaremos listos, para hacer alianzas con el PAN, con Movimiento Ciudadano, con otros partidos y organizaciones con los cuales podamos construir este gran frente opositor”, dijo.

El ex candidato presidencial afirmó que este proyecto busca dar vida “a una fuerza política superior utilizando el registro del PRD; una nueva fuerza política liberar y socialdemócrata, que permite en México el reencuentro histórico de dos corrientes del pensamiento”.

“Futuro 21 será un partido moderno, progresista, ciudadano, no clientelar ni corporativo”, sostuvo.

Quadri aseguró que el partido tendrá como meta lograr la mayoría en la Cámara de Diputados en 2021, en concurrencia con otros partidos. “Se trata finalmente de minimizar los costos del populismo, de contener al populismo, de superar la enfermedad populista que hoy aqueja a México”, indicó.

“ASÍ NO, PRESIDENTE”: NARRO

José Narro Robles, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) pidió al Presidente López Obrador no dividir a la ciudadanía con criticas hacia quienes piensan diferente.

Aseguró que no puede gobernarse desde el rencor y con base en falacias. “No, así no Presidente. Así no. Permitir que se transgreda la realidad, renunciar a la verdad y tolerar que se gobierne desde la falacia y el rencor deterioran la convivencia colectiva», opinó Narro.

Sobre el Gobierno actual, liderado por el Presidente López Obrador, lamentó que no sigue “el camino conveniente”..

“Nos preocupa reconocer que México no va bien, que el camino que seguimos no es el conveniente, que las cosas incluso pueden ir peor de no cambiarse la ruta por la que se transita y que la forma por la que se conduce el país no es la pertinente”, expuso.

“Hoy como nunca la forma de atacar esos problemas graves y añejos no pueden ser el autoritarismo o la descalificación del que piensa diferente”, externó.

Advirtió que es delicada “la fractura que ese está gestando entre la población”

Por ello, dijo, una tareas principal de quien gobierna consiste en convocar y articular a la población. “Los políticos que dividen se rezagan y dificultan el progreso, quienes procuran la unidad y la colectividad avanzan porque integran, este es un acto fundacional de integración”.

El ex rector criticó las descalificaciones que el Presidente ha hecho hacia políticos de partidos diferentes.

“No es deseable el regreso del presidencialismo desbordado y del centralismo asfixiante que parecían a ver quedado atrás hace apenas unos años. No se puede coincidir con el uso de la justicia selectiva, con el abuso de poder o la afectación de la fama pública de una persona por expresar ideas que no coinciden con las de los gobernantes”, criticó.

Sobre la nueva fuerza política opinó que la convocatoria “es por la generosidad, por la libertad y la democracia, por el rechazo al totalitarismo y la defensa de las instituciones”.

Dijo que el grupo político representa la pluralidad, “a quienes, como un servidor, estamos seguros de que el futuro ya empezó, el futuro está aquí, el futuro empezó, es hoy, es para el 21 y es para adelante”, aseguró el ex priista.

EL DECLIVE DEL PRD

El PRD, nacido de izquierda, fue fundado por Cuauhtémoc Cárdenas y en él militó el hoy Presidente Andrés Manuel López Obrador. El quebranto del partido inició luego de la elección Presidencial de 2012 que dio como ganador a Enrique Peña Nieto, y en la que López Obrador contendió por el Sol Azteca. En septiembre de ese año, el hoy Presidente apareció en el Zócalo capitalino para anunciar que dejaría el PRD para fundar el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido que finalmente lo llevó a la victoria presidencial en 2018.

Luego, en noviembre de 2014, el fundador y líder moral del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas también abandonó sus filas luego de emplazar al entonces dirigente del partido, Carlos Navarrete, a renunciar para enfrentar la crisis que desde entonces ya atravesaban. Cárdenas no se ha vuelto a adherir a ningún partido y ha anunciado que continuará con su lucha por el país desde el ámbito civil.

Después de ahí más fundadores, como Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo, también fueron dejando al Sol Azteca, y después se sumaron a las filas de Morena como otras decenas de perredistas.

Después de la elección de 2018, el PRD quedó reducido en el Congreso de la Unión a sólo 11 diputados y cinco senadores en su bancada, incluido a Miguel Mancera Espinosa, quien no milita en las filas del partido.