El Premio Valladolid a las Letras ha consolidado mi proceso de creación: Marisa Castro

La ganadora del Premio Valladolid de las Letras, por su cuento para niños Tati y la bruja del cerro, asegura que siempre tenía un cuento listo para participar en este certamen literario

Héctor Guardado

MAZATLÁN._ Marisa Castro reveló que ha participado en siete ocasiones en la convocatoria del Premio Valladolid a las Letras en la categoría de cuento y está consciente que ese largo periodo le sirvió como aprendizaje para adquirir herramientas narrativas e ir puliendo su estilo.

“Desde que estaba en preparatoria he escrito libros para niños, cada año uno de mis retos es tener listo un cuento para la fecha de cierre del Premio Valladolid a las Letras, ha sido parte de mis objetivos anuales y creo que lo voy a extrañar porque los ganadores de este galardón no podemos participar en los siguientes cinco años, son siete años de trabajo constante escribiendo y aprendiendo escribiendo, leyendo y escuchando consejos”, compartió.

“Ahora que veo mis participaciones en perspectiva me doy cuenta que en los primeros cuentos dejaba que la historia fuera surgiendo de una manera orgánica, pero cuando iba llegando al final me daba cuenta que no sabía cómo cerrarlo, ahora que los releo me doy cuenta que los terminaba abruptamente, no le daba conclusiones a las subtramas y los personajes no estaban bien desarrollados”.

Castro aprendió de sus errores con cada obra enviada al Premio, se los daba a revisar a sus amigos que le hacían comentarios, leyó los cuentos ganadores y otras obras de narrativa.

“En un libro leí que un escritor empezaba sus novelas escribiendo el final y lo aplique en el siguiente cuento que escribí. Tati y la bruja del cerro es el resultado de todo el aprendizaje que he tenido a lo largo de siete años”, expresó.

“Nunca dejas de aprender, existen muchas técnicas narrativas y una cosa es saber que existen y otra es aplicarlas en lo que escribes, de cada libro que lees aprendes algo y los escritores siempre están descubriendo nuevas herramientas para narrar y conectarse con los lectores”.

El futuro

"Sé que puedo aprender muchas cosas más que están en otros libros, otros autores, me falta desarrollar mejor los personajes, meterme más en sus diálogos, hacer la historia más compleja, trabajar más exhaustivamente en la trama”.

Marisa Castro maneja en el cuento Tati y la bruja del cerro los valores de la tolerancia, la empatía y la solidaridad.

“Hace un tiempo me di cuenta que personas lastimaban a las lechuzas porque pensaban que eran aves de mala suerte, por prejuicios ponían en peligro la identidad de esas aves, ese tipo de injusticias que se cometen contra los seres humanos y los animales me entristece mucho y por eso quise señalar lo negativos que son los prejuicios de las personas”, mencionó.

“Mi sueño es hacer una novela gráfica, creo que ese puede ser mi siguiente paso, ya estoy consolidando mi narrativa, también sé dibujar, mi profesión es la de diseño gráfico, todas las herramientas se están conjuntando para que logre escribir mi novela gráfica”.