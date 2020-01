El Presidente anuncia rifa para vender el aviÃ³n que Â¡No tiene ni Obama!

El Presidente anuncia rifa para vender el avión que ¡No tiene ni Obama!

El sorteo estaría a cargo de la Lotería Nacional con 6 millones de cachitos de 500 pesos cada uno

Noroeste / Redacción

El Presidente Andrés Manuel López Obrador indicó este viernes 17 de enero, que una de las cinco opciones para vender el avión presidencial TP-01 "José María Morelos y Pavón", es hacer una rifa a cargo de la Lotería Nacional (Lotenal), de 6 millones de "cachitos", que cuesten 500 pesos cada uno.

"El quinto es una rifa, 500 pesos, 6 millones de cachitos, la Lotería Nacional [...] estamos hablando de opciones, la gente va a decidir qué es lo mejor", declaró el mandatario nacional durante su conferencia de prensa matutina.

El titular del Poder Ejecutivo Federal refirió que ya hay una propuesta de un comprador que ofreció 125 millones de dólares (mdd), sin embargo, el avalúo que hizo la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es de 130 mdd.

"Estamos hablando de 2 mil 500 [millones de pesos], pero se le daría al que ganara el avión, ya incluido un servicio de operación de dos años o de un año", puntualizó el presidente.

López Obrador afirmó que "fue un exceso, no debió hacerse, no debió comprarse este avión”. El mandatario explicó que el monto que se pide, será utilizado para mejorar los servicios médicos del país.

Según el político tabasqueño, otra propuesta es realizar un intercambio con Estados Unidos por equipo médico para los hospitales públicos. Otra opción es rentarlo por hora, bajo la administración de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM).

“Aquí se buscaría que no fuese tanto la renta, pero que sí se rentara a quienes quisieran usarlo para cualquier actividad. Un avión de estos puede tener un desempeño, tiene capacidad para 800 horas al año, cuidándolo, el mantenimiento que necesita”, señaló el presidente.

Una opción más es vender el avión presidencial a empresas nacionales en 12 partes. "Hay ya dos ofrecimientos, corresponde como a 11 millones de dólares por empresa, como una sociedad. No es fácil esto porque si el presidente no lo va a usar, pues qué empresa va utilizar un avión así. La verdad es que fue un exceso, ya ni los más ricos del mundo", abundó López Obrador.

López Obrador comentó que otra de las opciones para la venta del avión presidencial es que haya un comprador único, como desde hace un año se busca.

Por otra parte, el presidente indicó que se reunió con el empresario Carlos Slim Helú para tratar el tema, aunque acotó que el magnate no es uno de los posibles compradores que han ofertado por el avión, que ha sido promocionado en un folleto hecho por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como un "orgullo nacional".

El pasado 14 de enero, Jorge Mendoza Sánchez, director de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), anunció durante la conferencia de prensa matutina presidencial, que el avión presidencial TP-01 “José María Morelos y Pavón”, regresaría a México para ser exhibido y explorar alternativas para hallarle comprador.

Por su parte, desde el Palacio Nacional, el presidente López Obrador detalló que la aeronave sería guardada en el hangar presidencial o en Santa Lucía, en el proceso para que se encuentre un comprador.

El titular del Poder Ejecutivo Federal explicó que existe la posibilidad de que “sea una venta compartida, no descartamos eso, y nos gustaría que fueran empresas mexicanas. Hay una propuesta de vender 12 acciones a 12 empresa para que el costo sea menor y que estas empresas lo puedan utilizar para viajes de sus ejecutivos”.

El político tabasqueño rechazó que haberlo trasladado el avión presidencial a California, Estados Unidos, haya sido un error, ya que se decidió llevarlo a Victorville por razones de mantenimiento, y porque es “donde se venden estos aviones”.

El mandatario nacional detalló que el avalúo actual del avión presidencial es de 130 millones de dólares, además de que será entregado a la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), “y sin descartar la opción de venderlo a un solo comprador o a una sociedad de 12 empresas”, aseveró.

El mandatario nacional recordó cómo fue que el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa decidió comprar la lujosa aeronave, misma que entregó como una “ofrenda” a su sucesor, Enrique Peña Nieto, entonces titular electo del Poder Ejecutivo Federal, para que estrenara el avión.

“Es lujosísimo, faraónico, es como un regalo, como una ofrenda al presidente electo, porque es el presidente Calderón el que deja comprado el avión, luego le echan la culpa al presidente Peña, pero la historia es esa, el que lo compra es el presidente Calderón, claro que el presidente Peña debió cancelar esa operación”, indicó López Obrador el pasado 8 de octubre.

“No lo hizo y se compró ese avión carísimo, lujosísimo, un avión para 280 pasajeros, con restaurante, con alcoba, y nosotros decidimos venderlo porque es un insulto al pueblo de México utilizar ese avión, habiendo tanta pobreza. Esto sirve para caracterizar cómo actuaban los gobiernos en los tiempos del neoliberalismo, no les importaba el pueblo, levitaban”, abundó el político tabasqueño.

El pasado 27 de septiembre, durante su visita al Hospital Rural de Matamoros, en Coahuila, López Obrador insistió en que ofrecerá al mandatario estadounidense Donald Trump, el avión presidencial mexicano que está en venta en California.

“Es avión que no lo tiene ni Donald Trump, no sé por qué no se anima él y se lo vendemos, la próxima vez que hable yo por teléfono con él se lo voy a ofrecer […] Pero si no se logra concretar esta operación vamos a seguirlo promoviendo”, dijo, para luego recordar que el avión tenía capacidad para 280 pasajeros, con comedor y recámara. “Para poder ir a Europa en 10 horas sin recarga de combustible”, aseguró.

Antes, el 17 de septiembre, López Obrador ofreció a los habitantes del municipio Zacualtipán, Hidalgo, ayudarlos con su problema del agua con parte del dinero que obtenga de la venta del avión presidencial.

“Una vez que sepan que ya se vendió [el avión], empiecen a pensar que ya se va a dar el apoyo para que no padezcan por el agua […] Con lo del avión vamos a ayudar a lo del agua en Zacualtipán como homenaje a Felipe Ángeles, abro parétesis: ¿Sí sabían que el nuevo aeropuerto de Santa Lucía se va a llamar así? Felipe Ángeles”, abundó el presidente.

Explicó que también existe la posibilidad de rentarlo por hora y afirmó que ya se tiene establecido el monto por la renta por hora, que también estaría bajo la Fuerza Aérea Mexicana.

“No queremos malbaratarlo, mejor esperar”, indicó el mandatario.

Agregó que se ha negociado con el gobierno de Donald Trump, por lo que “estamos haciendo gestiones, solo que no ha habido respuesta”.

El mandatario indicó que se ha propuesto que se pague en especie con equipo médico, pues “necesitamos equipos de rayos x, ambulancias”.

Defendió que no ha sido costoso el mantenimiento del avión presidencial en EE.UU., pues señaló que un viaje en el TP01 de México a Argentina costaba 30 millones de pesos por gastos como internet y productos de uso personal.