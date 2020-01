El Presidente no entiende, no puede decir que las víctimas son un show: Javier Sicilia

El activista señaló que el tema sobre la seguridad nacional es una política de Estado y no tiene como objetivo desprestigiar a López Obrador

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).- Javier Sicilia dijo que la demanda para atender la crisis de violencia en México no es “show” o una “propaganda”, como respuesta a la declaración que hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador este lunes.

“Es lamentable. El Presidente no está entendiendo, no puede decir que las víctimas son un show, que la sangre de este país es un show, que los 40 mil asesinados, nada más en su sexenio, en lo que va de su sexenio, y los 5 mil y pico de desaparecidos son un show, que la necesidad de una política de Estado en materia de verdad, justicia y paz sea un show”, externó el poeta en una carta dirigida al mandatario.

El activista señaló que el tema sobre la seguridad nacional es una política de Estado y no tiene como objetivo desprestigiar a López Obrador, después de que este último asegurara que él no recibiría a las personas que llegarán este 23 de enero a Palacio nacional, en su recorrido de la caminata por “la verdad, justicia y paz”, desde Morelos.

“Pueden entrar a Palacio Nacional, van a ser recibidos, pero no los voy a recibir yo, los va a recibir el Gabinete de Seguridad para no hacer un show, un espectáculo. No me gusta ese manejo propagandístico”, dijo el mandatario tabasqueño durante su conferencia mañanera.

En este sentido, Javier Sicilia externó su preocupación, pues las cifras de muertos y desaparecidos son una emergencia que rebasa la capacidad del Gabinete de Seguridad, que solo el Presidente puede asumir.

Sicilia aseguró que la marcha que realizarán él, integrantes de la familia LeBarón y otros colectivos a favor de la seguridad nacional, no es para golpear la figura presidencial, si no para “llamar a la unidad nacional”.

“No estamos –volvemos a repetirlo una vez más– contra ti, sino contra la violencia, contra la impunidad, contra el horror y la mentira. Quien diga lo contrario violenta y malversa la palabra. No temas, Presidente, confía, llama a la unidad nacional”, puntualizó el poeta.

Por último, Javier Sicilia dijo que a pesar del rechazo de López Obrador para recibirlos y sostener un diálogo en Palacio Nacional, ellos caminarán hasta las afueras del recinto e insistirán en estos mensajes, pues el asunto no compete al Secretario de Seguridad, solo al Presidente.