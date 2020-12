El PRI no se puede equivocar, la gente no quiere más de lo mismo: Diputado Faustino Hernández

El dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias dice que exigen a su partido posiciones para el sector campesino en el proceso electoral que ya inició

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Ante un grupo de personas que asistieron a la toma de protesta de la estructura del Comité Municipal Campesino 8, el Diputado local Faustino Hernández Álvarez expresó que en este proceso electoral que ya inició, el PRI no se puede equivocar o le darán una sopa de su propio chocolate.

El también presidente de la Liga de Comunidades Agrarias exigió a su partido que cumpla con las cuotas para su sector en las candidaturas con las que competirán en las elecciones.

“Mi partido sabe que, en estos tiempos tan difíciles, complicados en la política, no se pueden equivocar, si no nos van a dar otra vez una sopa de nuestro propio chocolate. La gente no quiere más de lo mismo, quiere ser tomada en cuenta”, aseveró.

El dirigente del sector campesino indicó que por justicia tienen que reclamar lo que les corresponde.

“Nuestra organización hace un compromiso con nuestro partido para que los mejores cuadros sean tomados en cuenta y no se equivoque en un reacomodo donde todos salgamos ganando”, dijo, “yo estoy exigiéndole al partido que los cuadros de la CNC tengan un espacio político”.

Hernández Álvarez comentó que el martes entra en vigor la convocatoria a elecciones para la renovación del Poder Ejecutivo y Legislativo, presidencias municipales, regidores, síndicos procuradores, entre otros, y el 23 de diciembre es el límite para establecer alianzas.

“Pero nosotros, la CNC, tenemos que ir por las cuotas que nos corresponden que en el pasado se perdieron, porque la exigencia de cualquier sector es tener representación”, sostuvo.

Por ley, el PRI deberá postular a 9 mujeres y 9 hombres por presidencias municipales y 12 mujeres y 12 hombres por diputaciones locales, pero además están las posiciones por las diputaciones federales, sindicaturas de procuración y regidurías, y se necesita que haya equilibrios también entre los sectores.

Subrayó que se tiene que luchar muy fuerte en ganar las diputaciones federales para rescatar a México ante el olvido en el que el Gobierno federal tiene a todos los sectores, entre ellos el campo, con promesas incumplidas.