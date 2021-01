El PRI Sinaloa cierra registros de aspirantes no militantes a candidatos a Gobernador; nadie se inscribe

Quienes no pertenecen al Partido Revolucionario Institucional debieron de presentar una carta de intención buscando ser candidato a más tardar el 17 de enero, sin embargo a día de hoy, no hay reporte al CEN estatal de que haya interesados

Antonio Olazábal

18/01/2021 | 11:59 AM

CULIACÁN._ No hay reportes de que haya algún interesado en representar al Partido Revolucionario Institucional en el puesto de Gobernador del Estado sin ser militante del PRI, ya que quienes busquen hacerlo, debieron presentar una carta de intención ante el CEN nacional del tricolor, pero al CEN estatal no llegó ninguna manifestación.

El área de prensa del Partido Revolucionario Institucional confirmó a Noroeste que ayer 17 de enero no hubo manifestación de aspirantes que no son militantes del PRI a representar al partido en el proceso electoral que se avecina para el puesto de Gobernador, ya que de momento, a nivel nacional, no hay información de que así lo hayan hecho.

De acuerdo a las bases del PRI, los simpatizantes que no están afiliados al partido, debieron de presentar una carta de intención a más tardar el 17 de enero, misma que debe validar el CEN nacional, y esta carta es uno de los requisitos para poder enlistarse como precandidato el próximo 22 de enero.

“Los aspirantes simpatizantes, manifestarán personalmente y por escrito con firma autógrafa, su intención de participar en el proceso interno a la persona titular de la Presidencia de la Comición Política Permanente del Consejo Político Nacional, a más tardar el 17 de enero del 2021”, indican las bases.

Cabe mencionar que en la coalición entre el PRI, PAN y PRD, el tricolor es el partido que llevaba la mano en la decisión de elegir el candidato a Gobernador; Jesús Valdés Palazuelos, dirigente del PRI en Sinaloa, siempre sostuvo que había posibilidad de que alguien ajeno al partido pudiera representarlos en la contienda por la Gubernatura, pero al no presentarse una carta de intención, requisito indispensable para quien no es militante, de momento no habría precandidatos ajenos al partido.