El Pro Bowl se convierte en un homenaje para Kobe Bryant

ORLANDO._ El Pro Bowl se convirtió en un homenaje a Kobe Bryant.

Za’Darius Smith, de Green Bay; Shaq Barrett, de Tampa Bay, y Darius Slay, de Detroit, se congregaron después de una captura en el segundo cuarto e imitaron tiros de basquetbol, en un homenaje a Bryant. Smith y varios compañeros del equipo de la Conferencia Nacional lo hicieron de nuevo tras un balón suelto en el tercer periodo.

El wide receiver Davonte Adams, de Green Bay, apuntó al cielo y mostró el número 24 con sus dedos. Fue una referencia al número usado por Bryant, tras una recepción de touchdown en el tercer cuarto.

2️⃣4️⃣@tae15adams pays tribute to Kobe Bryant after his #ProBowl touchdown. pic.twitter.com/Vj9OE84Y72