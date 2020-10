El problema más dramático que tiene Sinaloa es el registro de desaparecidos y feminicidios: Aguirre Meza

El presidente de la CDHES, Leonel Aguirre Meza, informa que se tiene un promedio de 3.5 desaparecidos por día en la entidad

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ El problema más dramático que se tiene ahorita en el estado es el registro de personas desaparecidas y feminicidios, se tiene un promedio de 3.5 desaparecidos por día, manifestó el presidente de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado de Sinaloa, Leonel Aguirre Meza.

“El problema más dramático que tiene ahorita Sinaloa es el registro de desaparecidos y feminicidios, tenemos un promedio de 3.5 desaparecidos por día en Sinaloa sin que la estructura de investigación, de persecución del delito, de combate a la impunidad tenga éxito”, añadió Aguirre Meza en entrevista en este puerto.

“Hemos avanzado ciertamente pero porque la presión ha sido suficiente para lograr lo que hoy tenemos, ya tenemos un delito, antes no lo teníamos: la desaparición forzada, tenemos ya un equipo de caninos para búsqueda, tenemos un Laboratorio de Genética, pero aún así nos falta mucho porque la estadística nos pega una bofetada, cada día que despertamos es abrumador lo que tenemos de estadística”.

Agregó que la preocupación sobre todo de las madres con hijos desaparecidos es muy delicada y muy dramática.

“Se puede decir que sí hay voluntad de la autoridad pero no hay capacidad para hacerlo porque esto implica muchos recursos (la investigación y la búsqueda de personas desaparecidas), yo creo que la autoridad no lo ve como una inversión, lo ve como un gasto y eso no es el trato que merecemos los que tenemos familiares o hijos desaparecidos”, recalcó Aguirre Meza.

“Esto es un llamado urgente, es una exigencia ya porque la verdad es que mucha gente no denuncia (la desaparición de alguno de sus familiares) porque no ve la capacidad de las autoridades para darle respuesta”.

Ejemplificó que cómo es posible que de un Centro de Rehabilitación desaparezca un joven y que se le encuentre a unas cuadras de ese lugar, cómo es posible que se tenga a un desaparecido y a los tres meses se le encuentre a 50 metros de donde fue desaparecido, era obvio que estaba en una casa de seguridad cercana.

También dijo que no todas las autoridades son malas, hay autoridades muy buenas.

“Pero una gran parte de la autoridad está coludida con el narcotráfico, con el crimen organizado, son los que permiten la desaparición forzada, hoy con la característica de que el delito de la desaparición forzada ya se perfila para que también los particulares sean manejados (imputados o acusados) en un supuesto de desaparición, antes nada más las autoridades”, continuó.

“Hoy los particulares con el consentimiento, el encubrimiento, la complicidad de la autoridad para cometer un crimen de lesa humanidad es muy evidente, los particulares actúan con complicidad de la autoridad y eso es lo más dramático porque cuando tú le pides a una autoridad que investigue es muy difícil avanzar”.

Aguirre Meza expresó que no se tiene una cifra oficial de personas desaparecidas en Sinaloa.

“Nosotros te podemos hablar como Comisión de Defensa (de los Derechos Humanos del Estado de Sinaloa) de lo que tenemos documentado de más de 3 mil 500 desaparecidos del 2006 a la fecha con la guerra contra el crimen organizado, pero eso es lo que tenemos conocimiento, la autoridad no tiene una cifra real, concreta”, reiteró el presidente de dicho organismo.

“Las propias familias son las que tienen un dato más o menos cercano a lo que pensamos que es la realidad, pero mucha gente ni denuncia porque a veces tiene la creencia de que como hay secuestros entre grupos criminales que negocian como rehenes hay la esperanza de encontrarlos por ahí, pero cada vez es más difícil encontrar a un desaparecido bien y con vida”.

También dijo creer que la sociedad ha estado bajando la guardia en el nivel de exigencia.

“Yo creo que la autoridad no ha entendido el papel moral, político y legal que tiene de que ellos son los que tienen que hacer todo y no dejarle a los propios civiles que se encarguen de hacer las propias investigaciones, la búsqueda, la exhumación, todo el procedimiento que corresponda a la autoridad”, reiteró.

“Yo creo que la sociedad no ha sido tan exigente como debiera ser, yo creo que la autoridad no ha asumido su papel y en este binomio de no hacer y no exigir ahí están los desaparecidos creciendo la numeralia”.

Recalcó que es tan preocupante el asunto de los desaparecidos, que si bien a nivel nacional no se ha tenido éxito, en los foros internacionales ya han dicho qué es lo que se tiene que hacer.

No se ha entendido que la entidad federativa no tiene la capacidad para enfrentar en el compromiso internacional, por ello se pediría que la desaparición de una persona fuera un delito de carácter nacional, que fuera una instancia nacional, no federal, quien se encargue de combatir con políticas públicas lo que es la prevención, la investigación adecuadamente, la erradicación de la desaparición forzada y una adecuada impartición de justicia, expresó Aguirre Meza.