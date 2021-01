'El próximo Gobernador no debe tener compromisos con el narcotráfico': Clouthier

El ex Diputado federal Manuel Clouthier Carrillo consideró que algunos partidos decidieron abiertamente promover la narcopolítica

Karen Bravo

Ante la próxima contienda electoral del 2021, el ex Diputado federal por la vía independiente Manuel Clouthier Carrillo opinó que quien encabece la siguiente administración estatal no debe estar vinculado con el crimen organizado.

“El próximo Gobernador creo que no debe tener compromisos con el narcotráfico y es lamentable que ya algunos partidos han tomado la decisión abiertamente de ser promotores de la narcopolítica y eso es conocido y claro de todos”, expresó el político.

En conferencia de prensa, Clouthier Carrillo enlistó que quien suceda a Quirino Ordaz Coppel en el cargo como Gobernador deberá tener una estrategia para combatir la inseguridad en la entidad, iniciando con dignificar a las policías con aumento de salacios y prestaciones.

“Deberá ser alguien con capacidad de trabajar en equipo con el sector productivo y la sociedad organizada para hacer de Sinaloa un lugar que sea atractivo y confiable a la inversión productiva y también que las principales ciudades del estado sean ejemplo que se distingan por su excelente planeación, imagen urbana y además de contar con servicios públicos de calidad”, añadió.

La prioridad, opinó, deberá ser la salud tanto público como privado, así como el impulso a la educación ya que es uno de los mecanismos de redistribución de la riqueza porque iguala las oportunidades.

“Creo que el próximo Gobernador deberá de ser un demócrata que respete la crítica y libertad de expresión, que no reprima a los disidentes y que se distinga por su tolerancia, necesitamos en estos tiempos difíciles y complejos que nuestros líderes políticos le hablen al pueblo con la verdad, renunciando al populismo, demagogia, mentira y simulación”, agregó.

Clouthier Carrillo señaló que hay necesidad de que en el País impere la división de poderes, y que la mayoría de los excesos históricos del Gobierno Federal se deben a que no existen contrapesos.

“Espero que entendamos que los diputados deber ser representantes del pueblo no de los partidos ni de los gobernantes, muchos de los problemas históricos que tiene nuestro País es que no hemos vivido una verdadera división de poderes”, comentó el ex Diputado federal.