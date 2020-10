AUTOMOVILISMO

'El próximo mes tomaré una decisión', dice 'Checo' Pérez sobre su futuro en la Fórmula 1

El mexicano asegura que ha tenido conversaciones con diversas escuderías que no han confirmado sus pilotos para la temporada 2021

Sinembargo.MX

CIUDAD DE MÉXICO._ El futuro de “Checo” Pérez en la Fórmula 1 es incierto. Tras anunciarse su salida de Racing Point para 2021, las opciones para el mexicano dentro de la máxima categoría son pocas. En un principio Haas y Alfa Romeo sonaban como los equipos más viables, aunque eso significaría ir hacia la parte de la parrilla. Sin embargo, ante la irregularidad de Alexander Albon en Red Bull, se le abrió una puerta a Pérez en la escudería austriaca y recientemente su nombre también ya fue vinculado con Williams.

No obstante, la posibilidad de continuar su carrera fuera de la Fórmula 1 también está latente, pues “Checo” ha dejado en claro que desea un auto competitivo y de las opciones antes mencionadas, solo Red Bull podría dárselo. En la escudería de las bebidas energéticas han afirmado que Pérez es una de las opciones que manejan, en tanto que el piloto de Guadalajara espera definir su futuro en noviembre.

“Ha habido algunas conversaciones con los equipos que no tienen alineaciones confirmadas para el próximo año, y ha habido algunos avances aquí y allá, pero todavía no tengo nada que informar, no he firmado nada. Supongo que en el próximo mes tomaré una decisión si es aquí o en otro lugar” dijo “Checo” Pérez para Channel 4.

Con 10 temporadas en la Fórmula 1 y sus 30 años, “Checo” Pérez se siente en el mejor momento de su carrera. Actualmente está en la quinta posición del campeonato mundial de pilotos y el cuarto sitio está a su alcance. Ahora que en este 2020 tiene un auto competitivo que le permite luchar podios, el mexicano no quiere dar un paso hacia atrás en el 2021.

“Soy consciente de que no me quedan muchos años por delante, estoy en un punto diferente de mi carrera, no me veo corriendo atrás para ser honesto. He estado aquí muchos años y siempre he luchado por tener un buen coche. Finalmente, tengo un monoplaza competitivo, así que es difícil pensar en ir a la parte trasera de la parrilla” aseguró.

Por otra parte, Sergio Pérez considera que está viviendo con Racing Point como una etapa de divorcio, en la que quiere terminar de la mejor manera a pesar de que ya continuará con la escudería para el próximo año: “Es algo realmente extraño. Es como estar con una esposa de la que sabes te vas a divorciar en dos meses. Este equipo ha sido increíble para mí. Hemos estado juntos durante siete años, tengo muchos amigos, así que solo quiero terminar mi carrera en lo más alto con ellos y asegurarme de que cuando nos acordemos de nuestro tiempo juntos lo hagamos con mucho orgullo” concluyó.