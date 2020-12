El que nada debe, nada teme: Humberto Álvarez, director del Imdem

El titular del deporte mazatleco dice estar tranquilo sobre el presunto caso de corrupción que se le imputa

Carlos Robles

MAZATLÁN._ Ante las acusaciones que se le imputan, el director del Instituto Municipal del Deporte de Mazatlán, Humberto Álvarez Osuna, expresó estar tranquilo y que todo se resolverá con los organismos correspondientes.

Ante los señalamientos por presuntos actos de corrupción por parte de la actual administración de dicha institución, Álvarez Osuna externó que de momento ya existe una investigación y que serán las autoridades las encargadas de aclarar las cosas en su momento.

“Nosotros estamos abiertos para la investigación, la síndica ya entró a hacer la revisión desde hace 15 días, pues como dice el dicho, el que nada debe, nada teme”, dijo Álvarez Osuna.

Con respecto a la filtración de los documentos con los cuales se le acusa de corrupción, el dirigente del deporte en el puerto manifestó no sentirse traicionado por su equipo de trabajo, por lo que ya se está realizando un trabajo de investigación interna.

“Yo no soy nadie para juzgar, habrá a quien le toque juzgar, a quien le toque decir qué fue lo que pasó, pero no voy a ser yo porque eso no me corresponde a mí. Yo no me siento traicionado porque yo no soy nadie para castigar o guardar rencor”, comentó.

“Cada quien es responsable de sus acciones y el tiempo se encargará de juzgar”, añadió.

Finalmente, en lo que respecta a sus posibles aspiraciones políticas, Álvarez Osuna declaró no tener la intención de buscar ningún puesto, ya que él se encuentra en el Imdem por la invitación que recibió por parte del alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, no porque él lo buscara.

“Yo la verdad no tengo la intención de entrar en la parte política, yo fui invitado por el Presidente Municipal y se lo agradezco y por lo único que le pagaré será con el trabajo como lo hemos estado haciendo.

“Yo no estoy pensando ni en ser diputado, ni en ser regidor, porque lo nuestro es el deporte”.