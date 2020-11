El Químico anuncia que despedirá al responsable de las aglomeraciones en antros por Halloween

Al funcionario que le tiemble la mano, no debe estar en este gobierno del cambio, advierte el Presidente Municipal

Alma Soto

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres advirtió que despedirá al director responsable de las fallas del operativo de seguridad de Halloween, sin embargo, se negó a dar el nombre del funcionario.

“No estoy de acuerdo que a un director que se le pide que accione, no lo hago, ¿qué me hace pensar’, que se coluden”, declaró.

"Me contestan 'es que multamos a varios locales’, no era multar, era clausurar, aquí al que le tiembla la mano no puede estar, somos un gobierno del cambio, de poner orden en la ciudad”.

Benítez Torres señaló que antes de irse a Guanajuato se reunió con los directores y les advirtió que si alguien fallaba, se iría.

“Y quien falló se tiene que ir”, recalcó.

El Alcalde dijo que analizaría fotos de redes sociales y analizará que sean reales y no de otras fechas.

Aseguró que no en todos lados se desbordó la situación, fue en ciertos lugares y ahora sí van a clausurar, para que no se vuelva a repetir.

“Yo les di la oportunidad de que abrieran, la ciudad se esforzó para darles oportunidades, no quieren jalar, clausuramos”, manifestó.

Sin embargo, aseguró que no hay necesidad de confinamiento ni cierre total de la actividad económica, pues Mazatlán va de maravilla, con menos casos que Ahome y Culiacán.