El Químico deja entrever que buscará la Gubernatura, si 'El Señor se lo permite'

Señala el Alcalde que hay probabilidades de que se vaya, de preferencia al Ejecutivo (estatal)

Alma Soto

“Lo que diga el señor… el de arriba, no otro”, respondió el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres al cuestionársele si, en su discurso ante vecinos del Infonavit Jabalíes, se estaba despidiendo de la Presidencia Municipal.

Durante la inauguración de la obra de rehabilitación de infraestructura sanitaria en el Andador Fernando Valadés, Benítez Torres dijo que le queda un año de gobierno… si lo termina.

“A lo que sí me comprometo, y al Tonatiu (Guerra Martínez) lo voy a colgar si no sale, ya me comprometí públicamente, a construir la Avenida Gabriel Leyva, totalmente nueva… antes de irme”, declaró.

Señaló que no sabe si se va a o se queda, eso depende del Señor.

“El que está en los Cielos, no otro, vamos a ver… lo que pasa es que hay probabilidades de que me tenga que ir… ¿a ver a dónde?, a donde me quieran, legislativo no, ejecutivo”, declaró Benítez Torres.

-- ¿Va por 3 años más?

"Por 3 o por 6, lo que diga El Señor".

-- ¿Cuál señor, AMLO (Andrés Manuel López Obrador)?

"El de arriba, el de arriba".

El Alcalde inauguró cinco obras de pavimentación y rehabilitación de las redes de agua potable y drenaje en la calle Langosta, en el Sábalo Country; así como las mejoras en las redes de agua potable y drenaje del Andador Fernando Valadés, y de la Avenida Múnich y calle Principal.