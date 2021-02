TOKIO._ El recorrido de la antorcha de los postergados Juegos Olímpicos de Tokio comenzaría en un mes, lo que constituiría un indicio de que las justas sí se inaugurarán el 23 de julio.

Hace poco menos de un año, la llama olímpica llegó desde Grecia. Y fue en esta etapa en que los Juegos Olímpicos se suspendieron debido a la pandemia de coronavirus.

El jueves, los organizadores leyeron un reglamento de salud para los 10 mil portadores de la antorcha y para otras personas que participarán del recorrido, incluidos los espectadores. Asimismo, los organizadores advirtieron que podría haber cambios de último momento en la ruta de los relevos.

“No gritar, no ovacionar. Por favor, sólo aplaudan y mantengan la distancia apropiada en caso de que el lugar esté repleto”, recomendó a los espectadores Yukihiko Nomura, directora general del comité organizador.

Tokyo 2020 would like to announce the guidelines covering COVID-19 countermeasures that will be implemented during the Olympic Torch Relay, which will start on 25 March 2021.#HopeLightsOurWayhttps://t.co/dEmrqurZwV