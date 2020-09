El Segundo Informe de AMLO en 25 frases. Dice 9 veces la palabra ‘pandemia’ y 7 ‘corrupción’. ‘Inseguridad’

‘Ahora hay justicia para el pobre. En materia de seguridad, ya no manda la delincuencia organizada como era antes. Ya no hay torturas, desapariciones ni masacres. Se respetan los derechos humanos y se castiga al culpable sea quien sea. Ya no hay en el Gobierno federal funcionarios como García Luna”, aseguró esta mañana durante su Segundo Informe de Gobierno el Presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional

01/09/2020 | 12:55 AM

MÉXICO (SinEmbargo).– Durante el Segundo Informe de Gobierno en Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador abordó los temas de corrupción, austeridad, crisis sanitaria y económica, programas de bienestar, salud, sector energético, medio ambiente, educación, tecnología, justicia y seguridad, entre otros.

Pandemia (9), crisis (8), justicia (8) y corrupción (7) fueron las palabras más mencionadas por el Presidente en su discurso de 3 mil 811 palabras. Pobres (4), empleos (4), Covid-19 (4), economía (3), seguridad (3), delincuencia organizada (2) y coronavirus (1) también estuvieron presentes, pero evitó palabras como violencia e inseguridad.

SinEmbargo rescató las 25 frases más importantes del informe que será entregado esta tarde en el Congreso por la Secretaria de Gobierno Olga Sánchez Cordero:

1. “El principal problema de México era la corrupción y ahora no tengo la menor duda. La peste de la corrupción originó la crisis de México, por eso me he propuesto erradicarla por completo. Este Gobierno no será recordado por corrupto, nuestro principal legado será purificar la vida pública de México”.

2. “La austeridad republicana es una realidad, son hechos, no palabras. Ya no hay lujos en el Gobierno y todo lo que se ahorra se destina a conseguir el bienestar del pueblo”.

3. “El coronavirus nos ha dejado dolor, tristeza y penurias, pero también ha fortalecido el amor en las familias. Ha demostrado el humanismo y la entrega de los trabajadores de la salud. Saldremos de la pandemia con un mejor sistema de salud”.

4. “Además del tremendo dolor de la pandemia, ha quedado comprobado que sus efectos son más graves si padecemos de hipertensión, obesidad y diabetes, por eso debemos cuidar nuestra alimentación y no consumir productos chatarra, debemos practicar el deporte para fortalecer nuestro sistema inmune y bajar de peso”.

5. “El 100 por ciento de las comunidades indígenas y de los más pobres del campo y de la ciudad se benefician con al menos uno de los programas sociales. Aquí recuerdo lo que sostenía Adam Smith, que bien podría constituir uno de los fundamentos de la economía moral que estamos aplicando. Decía ‘Por más egoísta que quiera suponerse al hombre, evidentemente hay algunos elementos en su naturaleza que lo hacen interesarse en la suerte de los otros de tal modo que la felicidad de estos le es necesaria, aunque de ello nada obtenga a no ser el placer de presenciarla’, en otras palabras, la alegría ajena es nuestra propia dicha”.

6. “Nos han reprochado que no emprendimos un rescate económico elitista para atenuar los efectos de la pandemia. Pero es un timbre de orgullo poder decir que ayudamos por medio de los programas sociales a 23 millones de familias. Imagínense cuántos adultos mayores han podido observar la reclusión sanitaria por contar con el derecho a recibir una pensión, así sea modesta”.

7. “Antes a los jóvenes se les daba la espalda, se les discriminaba, ya no son ninis. Ahora son estudiantes becados o aprendices contratados con salario mínimo para que puedan capacitarse y salir adelante. No dejaremos que sean enganchados por la delincuencia; no están solos, con ellos estamos construyendo el futuro”.

8. “Se canceló la mal llamada Reforma Educativa y ahora caminamos juntos maestros, estudiantes y autoridades. La educación no es un privilegio, sino un derecho de todo el pueblo”

9. “Muchas gracias a nuestros paisanos migrantes. Ahora que más se les ha necesitado es cuando más han ayudado a sus familiares en México. A pesar de la pandemia en Estados Unidos, las remesas han crecido en 10 por ciento con el año pasado y estimo que van a llegar a 40 mil millones de dólares a finales de año, un récord en beneficio de 10 millones de familias. Con el aumento de las remesas, con los programas de Bienestar y los créditos que estamos otorgando a los de abajo, la pandemia no ha desembocado en hambruna ni en escasez de alimentos ni en asaltos”.

10. “Pronostiqué que la crisis económica provocada por la pandemia sería transitoria, como una V, que caeríamos y saldríamos pronto. Así está sucediendo, ya pasó lo peor y ahora vamos para arriba”.

11. “Saldremos de la crisis económica sin contratar deuda adicional y sin destinar dinero público a rescates inmorales, es decir, a quienes no necesitan ser rescatados. Pero no debe olvidarse que al enfocar los recursos a los más pobres, también beneficiamos a los sectores que tienen mucho más posibilidad de ahorro”.

12. “México es un país sin duda con porvenir y un ejemplo mundial de cómo hacer realidad el progreso con justicia. La principal riqueza de una nación no está en su infraestructura o en sus finanzas, ni siquiera en sus recursos naturales, sino en su población, sus culturas, en la gente que la conforma y le da historia y existencia. Invertir en la población, en los mexicanos, en el pueblo, en su alimentación, su salud, su educación y su bienestar en general es lo mejor que se puede hacer para garantizar el desarrollo del país”

13. “Con el apoyo de los trabajadores de Pemex y CFE, estamos rescatando a estas empresas públicas, haciéndolas más eficientes, limpiándolas de corrupción y cumpliendo el compromiso de no aumentar el precio de las gasolinas, el gas y la luz. Esto lo vamos a sostener durante todo el sexenio”.

14. “Por convicción, hemos decidido cuidar el medio ambiente como nunca lo hicieron los anteriores gobiernos, y lo más interesante, ni lo demandaron los seudoecologistas que tanto nos atacan. Solo subrayo que estamos aplicando el programa de reforestación más importante del mundo sembrando mil 100 millones de árboles frutales y maderables. No se permite el uso del maíz transgénico ni el fracking, se cuida el agua, y no hemos entregado ni una sola concesión para la explotación minera. No se puede olvidar que en el periodo neoliberal, solo en 30 años, de 1988 hasta noviembre de 2018, las cinco administraciones pasadas otorgaron concesiones por 118 millones de hectáreas para la explotación minera, el equivalente al 60 por ciento del territorio nacional. Ese entreguismo devastador ya se acabó”.

15. “La lucha contra la pobreza, el desempleo y la marginación va acompañada del despliegue de la Guardia Nacional, un cuerpo de paz y de despliegue en la población con presencia en todo el país y que cuenta con 97 mil elementos bien equipados”.

16. “Ahora hay justicia para el pobre. En materia de seguridad, ya no manda la delincuencia organizada como era antes. Ya no hay torturas, desapariciones ni masacres. Se respetan los derechos humanos y se castiga al culpable sea quien sea. Ya no hay en el Gobierno federal funcionarios como García Luna”.

17. “Hemos cumplido la promesa de impulsar la verdadera independencia de las instituciones de justicia. La Fiscalía General de la República y el Poder Judicial de la Federación actúan con absoluta autonomía y se acabó aquello de que todo lo ordenaba el Presidente porque el Ejecutivo era el poder de los poderes. Miren cómo han cambiado las cosas: invité al Fiscal General y al presidente de la Suprema Corte de Justicia y no pudieron asistir. En otros tiempos eso no pasaba, porque ellos tienen la arrogancia de sentirse libres. Este es el cambio, esta es la transformación”.

18. “En los casos en los que están implicados expresidentes de la República, he propuesto que las autoridades responsables desahoguen el asunto con absoluta libertad y que desea necesario se celebre una consulta para conocer la opinión del pueblo. He dicho y reitero que yo votaría por no someterlos a proceso pues mantengo la postura que sostuve desde mi toma de posesión, según la cual, en el terreno de la justicia se pueden castigar los errores del pasado pero lo fundamental es evitar los delitos del porvenir”.

19. “Como muchos mexicanos fui víctima del fraude electoral y estoy convencido del tremendo daño que ocasionan las autoridades impuestas, por eso se reformó la Constitución y se castigará con cárcel y sin derecho a fianza a quien utilice el presupuesto público en beneficio de partidos y candidatos o adultere el carácter libre y democrático de las elecciones”.

20. “Desde Francisco I. Madero nunca un Presidente había sido atacado tanto como ahora. Los conservadores están enojados porque ya no hay corrupción y perdieron privilegios, sin embargo gozan de una absoluta libertad de expresión. Ello es prueba que hoy se garantizan las libertades y el derecho a disentir. La represión política ha quedado en el pasado”.

21. “Estamos llevando a cabo la cuarta transformación de la vida política de México y es pertinente recordar que las tres primeras transformaciones –la Independencia, la Reforma y la Constitución– tuvieron que hacerse con las armas, ahora lo estamos logrando de manera pacífica”.

22. “Hay oposición al Gobierno, como debe existir en toda auténtica democracia. Pero la mayoría de los habitantes de México aprueban nuestra gestión. Gracias les doy a todas y a todos por la confianza. No le fallaré al pueblo de México”.

23. “Nos queda realmente poco por definir. De los 100 compromisos que hice en el Zócalo el 1 de diciembre de 2018, hemos cumplido 95 y solo están pendientes cinco compromisos o en proceso de que se cumplan”.

24. “Hoy algunos críticos piden que se gobierne en sentido distinto, que prescindamos de nuestro ideario y nuestro proyecto; que apliquemos recetas económicas contra las que hemos luchado o que seamos tolerantes con la corrupción que nos propusimos erradicar. Piden, en suma, que yo traicione mi compromiso con la sociedad; que falte a mi palabra y que renuncie a mi congruencia y eso, lógicamente, no va a ocurrir”.

25. “Sigue en pie el compromiso de terminar de sentar las bases del México del provenir para el 1 de diciembre próximo, cuando se cumplan dos años de Gobierno. A partir de entonces, una vez que se tengan construidos los cimientos, solo quedará la tarea de terminar la obra de transformación y seguir gobernando con rectitud y amor al pueblo para contar siempre con su respaldo”.