El sistema anticorrupción necesita recursos para operar: Meza Camacho

El Director de Iniciativa Sinaloa hizo un llamado al Ejecutivo para que destrabe los recursos para la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción

América Armenta

“El sistema anticorrupción necesita recursos para operar, de otra forma ¿cómo podemos exigirles resultados?”, manifestó Silber Alonso Meza Camacho, Director de Iniciativa Sinaloa en relación a la oficina de oficina de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción que se ha rentado por 145 mil pesos mensuales por un año ocho meses, pero que no se usa por falta de mobiliario, el cual no se ha adquirido porque no se les ha entregado el recurso para hacerlo.

Además de que no se ha entregado el recurso etiquetado para este órgano, se deben ocho meses de renta, es decir, un millón 740 mil pesos, que se tendrán que pagar una vez que la Secretaría de Administración y Finanzas entregue el recurso que le corresponde para este ejercicio fiscal.

“Aprovecho para hacer un llamado a la Secretaría de Administración y Finanzas para que destrabe ese esos recursos, que no asfixie a la Secretaría Ejecutiva, porque si la Secretaría Ejecutiva no funciona, no va a funcionar el Sistema Estatal Anticorrupción y por lo que he visto y por la nota que se publicó, no ha podido operar con la estructura básica física desde que se creó”, dijo el activista por la transparencia y anticorrupción.

Una oficina, detalló Meza Camacho, es elemental para que una institución se puede desarrollar, si bien, es importante también para el tema fiscal, se convierte en algo clave al momento de operar, por lo que consideró lamentable el impedimento de no tener muebles porque no tienen el recurso para adquirirlos y poder usar el espacio, además que la retención de recursos también se ha hecho público por parte de otras dependencias e instituciones de gobierno, aun cuando ya está etiquetado su destino, no se les ha liberado.

“Este es un problema muy importante, porque se repite en diversas dependencias y estructuras oficiales, el Gobierno Ejecutivo no entrega el dinero que les corresponde, el dinero etiquetado a las dependencias y a las instituciones de gobierno y en este caso particular eso ha provocado de acuerdo a la declaración de Secretario Ejecutivo que no puedan operar una oficina que deben utilizar”, refirió.

Recursos

El Director de Iniciativa Sinaloa también resaltó otro elemento que encontró importante, que es el tema del uso del recurso, y consideró que este tema debe de preocupar a todas las personas que integran el Sistema Anticorrupción, en particular al Comité Coordinador y espera que se pronuncien al respecto.

“Porque si no opera adecuadamente la Secretaría Ejecutiva no va a funcionar bien el Sistema Anticorrupción, es grave y ningún integrante del Comité Coordinador puede deslindarse de él, ojalá que todos expresarán una postura y que ojalá que se unieran para pedir al Ejecutivo que destrabe los recursos”, reiteró.

En el peor de los casos, expresó, tendrían que tomar una decisión, tienen que definir si le van a dar o no esos recursos porque no puede estar creciendo la deuda, por lo que se tiene que analizar si ese dinero que se está gastando es prudente.

“El tema de la cantidad que se está gastando es un tema que se debe de analizar en cuanto a si es prudente o no es prudente, todavía no hay elementos para que lo podamos determinar, pero lo que sí es prudente es que se tiene que tomar una decisión y saber si van a usar en inmueble o no lo van a usar porque no es una cantidad pequeña”, abundó.

“Me quedaría con el llamado inicial a que la Secretaría de Administración y Finanzas entregue el recurso que tiene congelado de la Secretaría Ejecutiva, para que puedan operar adecuadamente y en dado caso que suceda lo que no debe suceder (que no entreguen el recurso), que se tomen decisiones”, concluyó Meza Camacho.