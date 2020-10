El Teodoro Mariscal y El Kraken no tienen permiso para abrir al público: Alcalde de Mazatlán

Señala 'El Químico' Benítez Torres que él hará una supervisión personal a los estadios y verá si queda satisfecho de que habrá garantías de seguridad para evitar contagios de Covid-19

Noroeste / Redacción

A 12 días de que inicie la temporada 2020-2021 de Liga Mexicana del Pacífico, el Alcalde Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres señaló que aún no hay autorización por parte del Municipio para abrir los estadios de beisbol y futbol en el puerto con presencia de personas.

Abordado en Palacio Municipal, Benítez Torres dijo que todavía no se van a abrir los estadios hasta que él los supervise personalmente, y quede satisfecho de que habrá garantías de seguridad para evitar contagios de Covid-19.

Señaló que tendría que ser antes del 20 de octubre, porque arranca la temporada de beisbol, y su compromiso es verificarlo antes.

“Yo no voy a permitir un juego si no estoy seguro, plenamente seguro que el protocolo funciona, tengo dos días, desde el lunes metido en eso y yo creo que de hoy a mañana voy a hacer la supervisión personal y si nos deja satisfechos, la hacemos (la apertura de los estadios)”, señaló el Presidente Municipal.

“El Químico” Benítez Torres señaló que Mazatlán amaneció este jueves en 14 grados Covid, mientras que Culiacán tiene el triple de casos de contagios.

Dejó en claro que sí hay condiciones para la reapertura de los estadios, pero el aforo de personas tiene que ser de acuerdo a las condiciones que ponga el Gobierno municipal y los cuidados en la entrada, el ingreso y las salidas.

El 29 de septiembre, Benítez Torres dijo que la reapertura de estadios en Mazatlán dependerá de cómo esté la pandemia en ese momento.

“Ya tenemos un protocolo definido, pero lo estamos puliendo porque no queremos que se nos salga de las manos, mientras la pandemia esté aquí en Mazatlán no los vamos a abrir, finalmente Mazatlán es autónomo en ese sentido”, añadió Benítez Torres en entrevista ese día.

“Yo encantado de que pueda haber beisbol ya, pero mientras no bajemos la pandemia no podemos permitirlo, acuérdense que ese fue el compromiso con las instancias, con los salones de baile y una vez que llegamos al objetivo que era, no me acuerdo si 18 grados, ya están abriendo todos si cumplen, hoy a pesar de estas elevaciones estamos en 18 grados todos”.

El 5 de octubre, el Gobernador Quirino Ordaz Coppel reiteró en Culiacán que pese al brote de Covid-19 en uno de los clubes de la Liga Mexicana del Pacífico, el aforo en los estadios será hasta del 50 por ciento de su capacidad.

“Ha sido un caso que ha sucedido en muchos lugares tanto de beisbol como de futbol, a nivel local, nacional”, dijo el mandatario estatal.

“Los protocolos que están acordados tanto con la Liga Mexicana del Pacífico, los presidentes de los clubes, ayuntamientos, y las áreas de Protección Civil de Gobierno del Estado pues han acordado, han tenido ya muy bien definidos todos los esquemas sanitarios, los cuidados sanitarios que se van a pedir al público que vaya a asistir a los estadios”, agregó.

Al día siguiente, los diputados de Sinaloa, Karla Montero Alatorre, Yeraldine Bonilla Valverde y Pedro Villegas Lobo, solicitaron al Ejecutivo estatal que no se reabran los estadios deportivos a la ciudadanía para los eventos en puerta, con la finalidad de evitar aglomeraciones, y por ende, contagios de Covid-19.

El 7 de octubre, el grupo parlamentario de Morena hizo un llamado al Gobierno estatal para que analice la decisión de reabrir los estadios deportivos al público, si bien, se anunció que sería hasta con el 50 por ciento de la capacidad, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso y líder de dicha bancada, Graciela Domínguez Nava, reiteró que no es una actividad esencial.

Abre Venados en Los Mochis

El juego inaugural de la campaña 2020-2021 de la Liga Mexicana del Pacífico, entre Venados de Mazatlán y Cañeros de Los Mochis, será el 15 de octubre en el estadio Emilio Ibarra Almada. Jugarán del jueves 15 a domingo 18, allá.

Del martes 20 al jueves 22 de octubre, Venados de Mazatlán recibirá a Mayos de Navojoa en el estadio Teodoro Mariscal. Luego Venados de Mazatlán se trasladará a Culiacán para enfrentar a Los Tomateros, en su estadio, del viernes 23 al domingo 25 de octubre.