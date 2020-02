El trofeo al MVP del Juego de Estrellas de la NBA llevará el nombre de Kobe Bryant

CHICAGO._ El comisionado de la NBA, Adam Silver, anunció que el trofeo al MVP del Kia NBA All-Star Game llevará desde esta edición y para siempre el nombre del fallecido Kobe Bryant, un 18 veces All-Star que ganó cuatro veces el premio al MVP, igualando un récord.

El trofeo será presentado el domingo 16 de febrero, al finalizarse el NBA All-Star Game 2020 en Chicago, donde la liga está celebrando las vidas de Bryant, su hija Gianna y otras siete personas que trágicamente fallecieron en un accidente de helicóptero el pasado 26 de enero.

“Kobe Bryant es un sinónimo del NBA All-Star y personifica el espíritu de esta celebración global de nuestro deporte”, dijo Silver. “Él siempre disfrutó de la oportunidad de competir con los mejores de los mejores y actuar al máximo nivel para millones de fanáticos alrededor del mundo”.

