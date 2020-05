El venado Diego Madero se reporta libre de lesiones

El sonorense se prepara en casa ante el paro del beisbol mexicano por la pandemia

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ El jugador de Venados de Mazatlán, Diego Madero, ya está totalmente recuperado de la lesión sufrida a un mes de haber iniciado la pasada campaña de la Liga Mexicana de Pacífico 2019-2020.

El sonorense sufrió fractura de los ligamentos laterales de la rodilla derecha el pasado 13 de noviembre de 2019, durante el segundo juego de la serie en el estadio Teodoro Mariscal ante Sultanes de Monterrey.

Esta jugada le provocó rotura de ligamentos a Diego Madero de #Venados. Se perdería el resto de la temporada. pic.twitter.com/NMLwOOkwcX — Bambino Sedano (@bambino_sedano) November 14, 2019

“Gracias a Dios la lesión ya quedó atrás, de hecho tuve un juego de preparación allá en Campeche, porque tenía 12 días ya en Campeche cuando nos dieron la noticia que nos iban a regresar a la casa, entonces alcancé a jugar un juego de preparación y la verdad me sentí bien”, explicó Madero.

“Hemos estado fortaleciendo la rodilla esa y de paso todo el cuerpo completo para estar mejor en cada momento que vaya a salir uno al terreno de juego, voy poco a poco agarrando la confianza y esperando que lleguen otra vez más los juegos para meterle al cien, tratar de exigirme para salir de esa lesión lo más pronto posible".

Madero se encuentra triste por todo lo que está sucediendo, pero trabajando en casa al lado de su hermano.

“Nos encontramos en casa, disfrutando a la familia, no como quisiera todo mundo de poder salir, de poder disfrutar de este tiempo con la familia, pero a la vez triste por no poder hacer lo que nos gusta, no podemos realizar el trabajo que hacemos todo el tiempo que es jugar beisbol, ahorita está parado todo.

“Vivo en una comisaría que se llama Chinapa, es comisaría del municipio de Arizpe, Sonora. Aquí en casa me preparo con mi hermano que tiene 19 años, salimos aquí al patio a entrenar, soltar un poco el brazo, batear malla, entonces estamos haciendo algo, no estamos sin hacer nada, hago un poco de ejercicios, lo poco que estamos haciendo tratamos de hacerlo bien”.

LEER: José Ignacio Marrujo busca la consolidación en el beisbol mexicano