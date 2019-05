El video que propuso un final alternativo de Game of Thrones y sÃ­ convenciÃ³ a muchos fans de la serie

El video que propuso un final alternativo de Game of Thrones y sí convenció a muchos fans de la serie

El video difundido en redes sociales y creado por los propios fans, da un giro a la trama de Daenerys Targaryen y Bran Stark

Sinembargo.MX

30/05/2019 | 10:35 AM

Por muchas firmas que se reúnan, HBO no repetirá la última temporada, así que los fanáticos idearon un desenlace alternativo que gustó a la mayoría.

Más de un millón de personas reclamaron a HBO un final distinto para Juego de Tronos. La última temporada, y en especial, el último capítulo de la serie, no convenció en absoluto a muchos espectadores, que mostraron abiertamente su decepción.

Fueron varios los dolorosos desengaños: el hecho de que "el poder de Bran Stark no sirviera para nada"; que nadie llorara la muerte fugaz de la desquiciada Daenerys Targaryen; que Arya no cerrara ojos verdes -a excepción de los de Meñique-; ver a Tyrion Lannister ordenando sillas o que desterraran a Jon Snow al Muro, fueron sólo algunas de las decisiones que desconcertaron a gran parte de la audiencia.

Sin embargo, la verdadera conmoción para muchos llegó al saber quién se sentaría en el ya calcinado trono de hierro. Que Bran el Tullido se convirtiera en el Rey de Poniente fue el culmen amargo de un capítulo que ya de por sí resultaba desolador.

Como era de esperar, la conspiración de los fans para revertir ese desenlace y todas las firmas que reunieron no les valieron para nada. HBO no piensa repetir el final. Este es el que hay y punto, y a quien no le guste tendrá que inventarse otro. Por supuesto, eso es exactamente lo que ocurrió.

A través de Twitter, Khaled Comics, seguidor de la serie, propuso un desenlace alternativo que logra enmendar, en opinión de muchos, parte de los "desastres argumentales" del final de GOT. Su teoría explica que en realidad, el pequeño de los Stark tramó un maquiavélico plan desde el principio para hacerse con el trono de Poniente.

El poder de Bran el Tullido no era inservible como se pensaba, sino que lo utilizó para entrar en Daenerys Targaryen y sembrar el pánico en King's Landing (Desembarco del Rey).

La madre de dragones y rompedora de cadenas nunca asesinó a miles de niños e inocentes en la capital. En realidad, Bran siempre controló las acciones de la hija del rey loco, para que pareciera que se había vuelto una psicópata desquiciada como su padre.

La teoría maravilló. Muchos seguidores fieles a Daenerys pudieron respirar tranquilos después de este desenlace.

"Está bien. De aquí en adelante esto es exactamente lo que ocurrió en lo que a mí respecta", escribió @em_parker.

"Tiene más sentido que el final real", contestó @SheaLonges.

"30 segundos=temporada 8", dijo @Johnmcclane686.

"El villano definitivo. Esto es un final mucho más convincente", apuntó @mieliseul.

Además, muchos pidieron al usuario Khaled Comics que creara un nuevo clip con una versión extendida, para saber si Bran Stark se había convertido en el Rey de la Noche y centenares de personas le felicitaron por su trabajo.

La opinión de Isaac Hempstead, el actor que da vida a Bran

Por su parte, para el actor que da vida a Bran, Isaac Hempstead, el hecho de que su personaje se convirtiera en Rey da "una victoria a las personas marginadas".

"Al comienzo de la serie, Bran es un niño discapacitado de diez años con pocas posibilidades de sobrevivir a este duro universo. [...] Me parece un acto de carácter extraordinario verlo pasar de un personaje vulnerable a la persona que posee todas las claves para entender el mundo. El hecho de que Bran se convierta en rey es una victoria para las personas que, con demasiada frecuencia, son marginadas por la conmoción de aquellos que son más fuertes y reaccionarios", comenzó la carta que publicó el actor en redes sociales tras la emisión del último capítulo.

"Bran no grita para hacerse oír, sino que espera y elige sus palabras y acciones con mucho cuidado. En eso creo que nos recuerda que, en esta época en la que abunda el sensacionalismo y cualquiera puede expresar su opinión, sería preciso sentarse y considerar las cosas con más detenimiento".

El actor que da vida a Bran Stark, Isaac Hempstead, publicó una carta en redes sociales para defender el final de la serie.

"El final de Juego de Tronos ha sido dramático e inesperado. Ver la evolución de Dany es realmente difícil y entiendo que la gente se lo tomara en serio. Sin embargo, la serie muestra su mejor parte cuando hace cosas que nos lastiman, como la muerte de Hodor. Quizás no haya una escena peor que en la que Jon mata a la mujer que ama para intentar salvar el reino. [...] He ahí la inteligencia de Juego de Tronos: nada está atado y nos vemos obligados a reflexionar sobre cuál será el destino de este gran reino después de todo lo que ha ocurrido.

Nada lo resume mejor que las palabras de Tyrion a Jon cuando éste se pregunta si ha hecho lo correcto: 'Pregúntame en diez años'".

"La vida no tiene un final limpio y feliz. Es ambiguo y, en última instancia, intrascendente. Terminar Juego de Tronos con incertidumbre es la manera más honesta de terminar una historia tan compleja. Esa incertidumbre es todo lo que todos sentimos al comenzar nuestra vida después de Juego de Tronos"..