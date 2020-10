'El virus me desafió y le gané, pero tú no eres Zlatan'

Ibrahimovic protagoniza video para concientizar sobre el Covid-19

Noroeste / Redacción

29/10/2020 | 10:17 AM

“El coronavirus tuvo el coraje de desafiarme. Qué mala idea”. Zlatan Ibrahimovic, fiel a su estilo, anunció sarcásticamente con estas palabras en sus redes sociales que se contagió de Covid-19, por lo que tuvo que realizar un aislamiento en su casa en Milán

Tras perderse los partidos ante Bodo Glimt, Río Ave, Crotone y Spezia, el experimentado futbolista del Milan volvió con todo a los campos de juego para liderar nuevamente a su equipo tanto en la Europa League como en la Serie A, donde aportó 5 goles en 4 presentaciones (dos en el clásico ante Inter, otros dos a Roma y uno al Shamrock Rovers de Irlanda. El Rossonero lidera el torneo local con 13 unidades en cinco presentaciones (aventaja por dos al Napoli y al Sassuolo) y lidera junto al Lille el Grupo H de la Europa League.

El sueco, fuel a su estilo, volvió a utilizar sus redes sociales para difundir un hilarante video, en el que busca concientizar a sus fanáticos sobre el “respeto a las reglas” y seguir los recaudos y las recomendaciones difundidas por los organismos de salud para reducir los contagios de coronavirus.

“El virus me desafió y le gané, pero tú no eres Zlatan. No desafíes al virus. Usa la cabeza y respeta las reglas. Distancia social y máscaras, siempre. Le vamos a ganar”, esbozó, fiel a su estilo, el delantero de 39 años.

"Zlatan": Porque Ibrahimovic protagoniza la campaña de la región de Lombardía contra el coronavirus pic.twitter.com/buaze30QWx — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 29, 2020

Con seis gritos, el ex Barcelona, Juventus y Ajax, entre otros, es el máximo artillero del Calcio, dejando un escalón por detrás a Andrea Belotti, Francesco Caputo y Romelu Lukaku.

Hasta el momento, en el mundo ya se registraron más de 44.5 millones de casos y fallecieron más de un millón 170 mil personas producto del coronavirus. En Italia, país en el que reside actualmente el sueco, hubo más de 590 mil casos (decimocuarto en el mundo) y casi 38 mil muertos (sexto).

El próximo duelo para los de Stefano Pioli será esta tarde, ante el Sparta Praga, conjunto que viene de caer por 4 a 1 ante el Lille. Luego, el domingo, viajará a Friuli para medirse con Udinese, equipo que actualmente se encuentra en zona de descenso.

(Con información de Infobae)