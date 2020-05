El Wolverhampton festeja el cumpleaños 29 de Raúl Jiménez con un video de sus goles

CIUDAD DE MÉXICO._ En medio de la pandemia del coronavirus, Raúl Jiménez cumple 29 años de edad y desde el Wolverhampton prepararon una celebración virtual por todo lo alto. Todo comenzó con una felicitación muy especial por parte de la familia del goleador azteca, quienes a la distancia le cantaron “las mañanitas”. Además, los Wolves recordaron cómo fue este año lleno de logros para el mexicano.

Para celebrar los 29 años de Raúl Jiménez, el Wolverhampton compartió un video con los más recientes 29 goles del mexicano, los cuales han hecho vibrar a la afición. En la temporada 2019-20, que sufrió un parón por el COVID-19, el delantero tricolor dejó un registro de 13 tantos en la Premier League y un total de 22 en todas las competiciones.

