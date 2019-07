Eligen a Fernando Ruiz Rangel como integrante del ComitÃ© de ParticipaciÃ³n Ciudadana

Eligen a Fernando Ruiz Rangel como integrante del Comité de Participación Ciudadana

El abogado fue designado con siete de los nueve votos de los que consta el Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción; Ruiz Rangel anteriormente fue propuesto por el mandatario estatal el 4 de abril para ocupar la Comisión de Atención a Víctimas

Antonio Olazábal

04/07/2019 | 11:33 AM

Fernando Ruiz Rangel fue seleccionado por la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción como nuevo integrante de la Comité de Participación Ciudadana.

El Abogado cuenta con la confianza de Quirino Ordaz Coppel, dado que cuando el Gobernador presentó la terna para dirigir la Comisión de Atención a Víctimas, fue uno de los tres aspirantes que planteó el mandatario estatal para ocupar ese puesto que finalmente fue para Óscar Fidel González Mendívil.

Ruiz Rangel ocupará un lugar en el CPC por cinco años, y entrará por Francisco Mojica López, quien dejará el órgano ciudadano, así como la presidencia del mismo.

El Abogado señaló que a pesar de que en el pasado contendió por la Comisión de Atención de Víctimas y de contar con el visto bueno de Quirino Ordaz Coppel para el puesto, no tiene ninguna relación con el mandatario estatal, y sostuvo que su papel dentro del CPC será a apegado la ciudadanía.

--¿Cuál es su relación con el Gobernador?

"Ninguna, no tengo ninguna relación".

--Le pregunto porque él lo puso a usted en la terna para dirigir la Comisión de Atención a Víctimas

“Bueno, yo comparecí cuando se hizo la convocatoria, que también fue una convocatoria pública como ésta, valoré los requisitos que en ella se planteaba, y decidí participar”.

--Pero si tenía el aval del Gobernador.

“Bueno, yo lo que puedo decir es que yo entregué mis documentos, cumplí con el perfil, se hizo una valoración, no sé”.

--¿No hay ningún tipo de conflicto?

“No hay ningún tipo de conflicto de interés, no hay, de ninguna manera...voy a ser un integrante propositivo, que siempre buscará contribuir con las acciones que se estén realizando en el tema”.

Por su parte Norma Sánchez Castillo, quien será la nueva presidenta del Comité de Participación Ciudadana, señaló que a ella no le llama la atención que Ruiz Rangel haya tenido el aval del Gobernador para ocupar la Comisión de Víctimas el 4 de abril pasado, ya que todos los ciudadanos tienen derecho a ocupar puestos en la función pública.

“Pienso que Fernando tiene que asumir un compromiso abierto, público y abierto, como todos los integrantes del CPC, no lo conozco de cerca, no sé cómo trabaja, de mi parte va a tener todo el respeto para trabajar de manera para que podamos llegar a acuerdos”, dijo.

“Él ha estado compitiendo por varios cargos, de hecho él también estuvo en el proceso de la Comisión de Selección de la Secretaría Ejecutiva del año pasado, y sí ha estado en varios procesos compitiendo, y no, no me llama la atención porque hay muchos ciudadanos que buscan ocupar posiciones en instituciones públicas”, agregó.

Cabe mencionar que la única mujer que buscaba ingresar al CPC, Beatriz Ivone Bueno Araujo, fue desestimada para ocupar un puesto en el organismo, esto por incongruencias en su declaración fiscal.