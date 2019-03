Eligen a Leopoldo Flores Romo como miembro de El Colegio de Sinaloa

Mantuvo proyectos en colaboración con el Dr. Ralph Steinman, Premio Nobel de Medicina; próximamente se dará a conocer la fecha en que ofrecerá su discurso de ingreso

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ El Colegio de Sinaloa informa que, en su sesión ordinaria celebrada en la ciudad de Mazatlán, el viernes 15 de marzo del año en curso, fue designado como nuevo miembro de este organismo el Dr. Leopoldo Flores Romo, para ocupar el sitio que quedó vacante con motivo del fallecimiento del Dr. Jesús Kumate Rodríguez.

La decisión fue tomada por unanimidad, tras una revisión de sinaloenses que han brindado aportaciones en la ciencia, las bellas artes y las manifestaciones creativas, se citó en un boletín.

El Colegio de Sinaloa cuenta con 27 años de existencia y se integra con 15 miembros según el decreto del 28 de mayo del 2012.

La misión de este organismo es fungir como promotor de las actividades creativas, ya sea en las artes y en la ciencia, servir a la extensión académica de instituciones científicas y culturales, estatales y nacionales, buscando alcanzar con sus programas la actualización del personal docente, profesional y artístico del estado.

LEOPOLDO FLORES ROMO

Leopoldo Flores Romo es originario de Guasave, Sinaloa (1954), estado donde cursó hasta la preparatoria (1971); estudió después en la Facultad de Medicina de la UNAM en la Ciudad de México (1972-1976), egresando como alumno sobresaliente.

Trabajó medicina comunitaria en zonas rurales de Sinaloa y como académico en la UAS (Ciencia Químicas, 1977-1979). Hizo Maestría y Doctorado en Inmunología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) 1980-86..

Realizó varias estancias en el extranjero. Ha sido Investigador en la Escuela de Medicina de Birmingham Inglaterra (1986-1990), en el Instituto Glaxo de Biología Molecular de Ginebra Suiza (1990-93), en el Centro de Inmunología Schering-Plough de Lyon Francia (1993-95), en el Departamento de Inmunología del Centro de Cáncer M.O. Anderson en Houston Texas (1996-98), y en la Rockefeller University en New York (2005-2006).

Ya en México, durante diez años (2001- 2011) fue nombrado Profesor Adjunto (Honorario) del Departamento de Inmunología del M. D. Anderson Cancer Center en Houston; de 2005-2006 fue Profesor Visitante invitado en el Laboratorio de Inmunología Celular, Rockefeller University New York con el Dr. Ralph Steinman (Premio Nobel de Medicina 2011), con quien mantuvo proyectos en colaboración, publicaciones conjuntas y estancias para estudiantes mexicanos, hasta el fallecimiento del Dr. Steinman.

Regresó a México a fines de 1998 como científico repatriado por CONACyT al Centro de Investigación y Estudios Avanzados CINVESTAV-IPN (Departamento de Biología Celular), donde contribuye activamente a la investigación y el posgrado: ha graduado 13 alumnos de Licenciatura, 23 de maestría y 16 de doctorado; y ha tenido 7 alumnos post-doctorales.

En la Universidad Autónoma de Sinaloa -además de impartir cursos intensivos anuales desde 2013- contribuyó en 2014 a formar el Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas en la Facultad de Ciencias Químicas, y por parte de CONACYT con el "Programa de Apoyos Complementarios para la Consolidación Institucional de Grupos de Investigación" (2013-16). En el IPN (ENCB, 2012) también ha apoyado a investigadores jóvenes en los "Proyectos de investigación en apoyo a la consolidación de profesores del IPN con nivel de Candidato a Investigador Nacional".

Tiene una patente internacional en explotación por el Instituto DNAX (USA y Francia). Ha escrito 10 capítulos de libros (8 internacionales, 2 nacionales); y más de 80 publicaciones indizadas incluyendo revistas de muy alto impacto como Nature (Factor de Impacto FI 41.4), Science (FI 35.2), PNAS (FI 7.0), Lancet lnfectious Diseases (FI 9.1), Journal of Experimental Medicine (FI 14.5), Immunity (FI 24.0) entre otras.

Cuenta con más de 4 mil 500 citas a sus trabajos (49.7 citas promedio por artículo, con 884 citas al trabajo más referido (bases de datos Web of Science 1984-2015).

Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) desde 1998, nivel III desde 2005, y su estadía en el nivel III ha sido ratificada hasta 2025.

En México abrió una línea de investigación analizando las células dendríticas (DCs, y Linfocitos B) en el desarrollo temprano de neonatos y durante enfermedades como dengue, lepra, o infección por virus de Papiloma Humano (VPH), tanto en animales como en humanos.

Participa activamente en la divulgación de la Ciencia especialmente en provincia (desde 2000 colabora con la Academia Mexicana de Ciencias, AMC: "Sábados en la Ciencia") y también en Costa Rica (Centroamérica). Individualmente ha impartido cursos intensivos de Inmunología en Querétaro, Chilpancingo, Hermosillo, Tijuana, Ensenada, Culiacán, Oaxtepec, Guadalajara, Villahermosa y Costa Rica.

Desde 2010, participa en el prestigioso Curso Internacional de Inmunología organizado en México por el Instituto Pasteur de París, y la Universidad de Aguascalientes. Ha sido ponente en congresos internacionales en Inglaterra, Francia, Suiza, Suecia, Japón, USA, Holanda, Alemania, Hungría, Canadá, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, entre otros; y Chairman en dos Congresos internacionales: Montreal y Japón. Es miembro del Consejo Editorial de las revistas lmmunology (2000-07) y Frontiers in Immunology ([del grupo Nature] 2015-); Revisor de proyectos de México, Argentina, Colombia, Perú; así como de las revistas International Immunology (Japón); lmmunity (CellPress, USA); lmmunology (Inglaterra); Clinical and Experimental lmmunoloqy (Inglaterra); Archivos de Investigación Médica (México); e International Journal of Cancer (Francia).

Integrantes de El Colegio de Sinaloa

María Aurora Armienta Hernández

Roberto Blancarte Pimentel

Sylvia Paz Díaz Camacho

José Gaxiola López

Jaime Labastida

Antonio López Sáenz

Jaime Martuscelli Quintana

Élmer Mendoza

Federico Páez Osuna

Octavio Paredes López

Enrique Patrón de Rueda

José Ángel Pescador Osuna

Diego Valadés

José Enrique Villa Rivera